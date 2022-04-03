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    Все новости спорта

    «Магнитка» не позволит «Трактору» активничать впереди

    «Металлург» Мг — «Трактор». Прогноз и ставка (к. 2.30) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 3 апреля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Металлург Мг Прогнозы на Трактор
    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Трактор»
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    Андрей Чибисов
    В первом матче серии финала Востока «Металлург» Мг будет принимать «Трактор». Игра пройдет на арене «Металлург» 3 апреля. Начало встречи — в 15:00 мск. «Металлург» Мг — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 03 Апреля 2022 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 15:00 Трактор Трактор
  • Челябинск
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    «Металлург» Мг

    На стадии четвертьфинала «Металлург» Мг зарубился с «Барысом». Противостояние с соперниками из Казахстана дошло до пяти поединков. Проиграла «Магнитка» лишь в первой встрече — 2:3, 6:2, 5:3, 5:2, 3:1.

    Самый жесткий замес ждал «Металлург» Мг в серии с «Авангардом», которая стартовала для «сталеваров» неудачно — с двух поражений на своем льду с крупным счетом — 1:8, 5:7.

    Коэффициенты матча Металлург Мг — Трактор

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.75
  • Ставка
    •

    В трех дальнейших играх команда Ильи Воробьева перевернула ход противостояния — 5:2, 5:1, 5:2, а в шестом матче она снова была разгромлена — 1:5. Решающий поединок «лисы» затащили неожиданно легко — 4:0.

    Все прогнозы на КХЛ

    В регулярном чемпионате «Металлург» Мг принял участие в 48 играх, в которых заработал 71 очко. В турнирной таблице Восточной конференции магнитогорцы оказались лидерами.

    «Трактор»

    Первым соперником «Трактора» в Кубке Гагарина был «Нефтехимик». В противостоянии с ребятами из Нижнекамска «медведи» оформили четыре подряд победы — 4:0.

    Немного труднее сложилась серия с «Салаватом Юлаевым». В дебютной встрече с уфимцами «Трактор» на своей площадке потерпел поражение с минимальным счетом — 0:1.

    Во второй домашней игре команда Анвара Гатиятулина грохнула «Салават» — 4:1, а следующий матч закончился поражением — 1:3. В период с 23 по 27 марта челябинская бригада выбила три из трех — 7:1, 2:1, 2:1.

    В регулярном первенстве «Трактор» успел провести 49 матчей, в которых затащил 71 балл. В турнирной таблице Восточной конференции он занял итоговое второе место.

    Коэффициенты

    Победа «Металлурга» Мг в этой встрече оценивается в 2.28, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Трактора» — 2.69.

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    Прогноз

    В четырех очных официальных матчах из пяти последних «Трактору» удалось победить. Однако только раз челябинцы забрасывали в ворота «Магнитки» больше 2 шайб в основное время.

    В предстоящем замесе «Металлург» Мг уже не даст возможности «Трактору» хозяйничать на своей территории и уделит особое внимание обороне, чтобы свести на ноль все попытки гостей распечатать ворота.

    Ставка

    Команда Ильи Воробьева готова показать лучшую игру в защите и, конечно же, грохнуть «мишек» при родных зрителях. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Трактора» меньше 2 за 2.30.

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    «Металлург» Мг — «Трактор»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 03.04.2022. Прогнозы на хоккей. «Магнитка» не позволит «Трактору» активничать впереди
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