В первом матче серии финала Востока «Металлург» Мг будет принимать «Трактор». Игра пройдет на арене «Металлург» 3 апреля. Начало встречи — в 15:00 мск. «Металлург» Мг — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

На стадии четвертьфинала «Металлург» Мг зарубился с «Барысом». Противостояние с соперниками из Казахстана дошло до пяти поединков. Проиграла «Магнитка» лишь в первой встрече — 2:3, 6:2, 5:3, 5:2, 3:1.

Самый жесткий замес ждал «Металлург» Мг в серии с «Авангардом», которая стартовала для «сталеваров» неудачно — с двух поражений на своем льду с крупным счетом — 1:8, 5:7.

Коэффициенты матча Металлург Мг — Трактор 1 2.25 X 4.10 2 2.75 Ставка

В трех дальнейших играх команда Ильи Воробьева перевернула ход противостояния — 5:2, 5:1, 5:2, а в шестом матче она снова была разгромлена — 1:5. Решающий поединок «лисы» затащили неожиданно легко — 4:0.

Все прогнозы на КХЛ

В регулярном чемпионате «Металлург» Мг принял участие в 48 играх, в которых заработал 71 очко. В турнирной таблице Восточной конференции магнитогорцы оказались лидерами.

«Трактор»

Первым соперником «Трактора» в Кубке Гагарина был «Нефтехимик». В противостоянии с ребятами из Нижнекамска «медведи» оформили четыре подряд победы — 4:0.

Немного труднее сложилась серия с «Салаватом Юлаевым». В дебютной встрече с уфимцами «Трактор» на своей площадке потерпел поражение с минимальным счетом — 0:1.

Во второй домашней игре команда Анвара Гатиятулина грохнула «Салават» — 4:1, а следующий матч закончился поражением — 1:3. В период с 23 по 27 марта челябинская бригада выбила три из трех — 7:1, 2:1, 2:1.

В регулярном первенстве «Трактор» успел провести 49 матчей, в которых затащил 71 балл. В турнирной таблице Восточной конференции он занял итоговое второе место.

Коэффициенты

Победа «Металлурга» Мг в этой встрече оценивается в 2.28, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Трактора» — 2.69.

Прогноз

В четырех очных официальных матчах из пяти последних «Трактору» удалось победить. Однако только раз челябинцы забрасывали в ворота «Магнитки» больше 2 шайб в основное время.

В предстоящем замесе «Металлург» Мг уже не даст возможности «Трактору» хозяйничать на своей территории и уделит особое внимание обороне , чтобы свести на ноль все попытки гостей распечатать ворота.

Ставка

Команда Ильи Воробьева готова показать лучшую игру в защите и, конечно же, грохнуть «мишек» при родных зрителях. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Трактора» меньше 2 за 2.30.