«Металлург» Мг
На стадии четвертьфинала «Металлург» Мг зарубился с «Барысом». Противостояние с соперниками из Казахстана дошло до пяти поединков. Проиграла «Магнитка» лишь в первой встрече — 2:3, 6:2, 5:3, 5:2, 3:1.
Самый жесткий замес ждал «Металлург» Мг в серии с «Авангардом», которая стартовала для «сталеваров» неудачно — с двух поражений на своем льду с крупным счетом — 1:8, 5:7.
Коэффициенты матча Металлург Мг — Трактор
В трех дальнейших играх команда Ильи Воробьева перевернула ход противостояния — 5:2, 5:1, 5:2, а в шестом матче она снова была разгромлена — 1:5. Решающий поединок «лисы» затащили неожиданно легко — 4:0.
В регулярном чемпионате «Металлург» Мг принял участие в 48 играх, в которых заработал 71 очко. В турнирной таблице Восточной конференции магнитогорцы оказались лидерами.
«Трактор»
Первым соперником «Трактора» в Кубке Гагарина был «Нефтехимик». В противостоянии с ребятами из Нижнекамска «медведи» оформили четыре подряд победы — 4:0.
Немного труднее сложилась серия с «Салаватом Юлаевым». В дебютной встрече с уфимцами «Трактор» на своей площадке потерпел поражение с минимальным счетом — 0:1.
Во второй домашней игре команда Анвара Гатиятулина грохнула «Салават» — 4:1, а следующий матч закончился поражением — 1:3. В период с 23 по 27 марта челябинская бригада выбила три из трех — 7:1, 2:1, 2:1.
В регулярном первенстве «Трактор» успел провести 49 матчей, в которых затащил 71 балл. В турнирной таблице Восточной конференции он занял итоговое второе место.
Коэффициенты
Победа «Металлурга» Мг в этой встрече оценивается в 2.28, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Трактора» — 2.69.
Прогноз
В четырех очных официальных матчах из пяти последних «Трактору» удалось победить. Однако только раз челябинцы забрасывали в ворота «Магнитки» больше 2 шайб в основное время.
В предстоящем замесе «Металлург» Мг уже не даст возможности «Трактору» хозяйничать на своей территории и
Ставка
Команда Ильи Воробьева готова показать лучшую игру в защите и, конечно же, грохнуть «мишек» при родных зрителях. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Трактора» меньше 2 за 2.30.