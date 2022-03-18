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    Все новости спорта

    СКА разгромит «Спартак» в первой игре?

    СКА — «Спартак». Прогноз и ставка (к. 2.18) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 18 марта 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на СКА Прогнозы на Динамо Минск
    Прогноз и ставки на СКА — «Спартак»
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    Антон Бурдасов
    В первом матче серии 1/2 финала Запада СКА будет принимать «Спартак». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 18 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 18 Марта 2022 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 HC Spartak Moscow HC Spartak Moscow
  • КХЛ. Кубок Гагарина
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    СКА

    Первым соперником СКА в плей-офф раунде оказалось минское «Динамо», с которым питерцы разобрались без заморочек — 4:0. Начали они серию с «зубрами» в «Ледовом дворце» (8:3, 3:2).

    В столице Белоруссии СКА уже не радовал разгромными победами, а вынужден был выгрызать нужные результаты. В двух поединках команда взяла верх с минимальным перевесом в счете (4:3, 3:2).

    Со «Спартаком» в этом сезоне хоккеисты из Санкт-Петербурга встретились трижды. В каждой игре они были сильнее. В двух матчах удалось оформить фору в две шайбы (2:0, 2:1 ОТ, 4:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    В регулярном чемпионате СКА провел 48 поединков и затащил в них 68 баллов. В турнирной таблице Западной конференции он оказался на первом месте.

    «Спартак»

    Четвертьфинал Кубка Гагарина московская команда пропустила, а в регулярном первенстве провела 48 матчей, в которых забрала 56 очков и финишировала седьмой в Западной конференции.

    Концовку чемпионата «Спартак» немного смазал, уступив дважды кряду на Дальнем Востоке. Сперва красно-белые не смогли справиться с «Амуром» (2:3 ОТ), а затем — с «Адмиралом» (3:4).

    В качестве подготовки к плей-офф кампании команда Олега Знарка провела всего три контрольных поединка. В паре товарняков столичной бригаде удалось победить.

    В первой встрече «Спартак» одержал верх над «Авангардом» (5:3), после чего было крупное поражение от «Барыса» (2:7). В последней игре красно-белые разгромили ЦСКА (5:0).

    Коэффициенты

    Поставить в этом матче на СКА букмекеры предлагают за 1.42, ничья оценивается в 5.20, а победа «Спартака» — в 6.25.

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    Прогноз

    Несмотря на отдых во время четвертьфинала конференций, «Спартак» подходит к этой серии в качестве явного аутсайдера, которого питерцы не будут жалеть с первой игры.

    Ставка

    В «Ледовом» дебютный матч 1/2 закончится выносом гостей. Наши прогноз и ставка — СКА победит + ТБ 4.5 за 2.18.

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    СКА — «Спартак»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 18.03.2022. Прогнозы на хоккей. СКА разгромит «Спартак» в первой игре?
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