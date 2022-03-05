«Нефтехимик»
В первом матче в рамках плей-офф «Нефтехимик» устроил результативный замес с «Трактором». На чужой площадке гости из Нижнекамска трижды выходили вперед, но в итоге позволили соперникам и отыграться, и выхватить победу — 3:4.
В дебютной встрече «Нефтехимик» бахнул в створ челябинских ворот 24 раза и показал неплохую реализацию — 12.5%. У своих владений «нефтяники» отбили всего 85.71% моментов.
Коэффициенты матча Нефтехимик — Трактор
В следующей игре команда Олега Леонтьева уже сама вынуждена была сравнивать счет. Во втором периоде ей это удалось, однако продержались «волки» недолго. Встреча завершилась поражением — 1:2.
В ходе регулярного первенства «Нефтехимик» успел провести 49 матчей и заработать 52 балла. В зачете Восточной конференции он финишировал на седьмом месте.
«Трактор»
Старт плей-офф раунда получился для «Трактора» неожиданно тяжелым. На своем льду челябинские хоккеисты мучились с «Нефтехимиком», но тройной камбэк по ходу матча позволил победить — 4:3 и повести в серии.
В дебютном поединке с гостями из Нижнекамска «Трактор» нанес всего 28 бросков в створ. Для победы в этой встрече хватило реализации 14.29%. В защите хозяева свели на ноль 87.5% моментов «Нефтехимика».
Вторую игру «Трактор» провел скромнее. Парни Анвара Гатиятулина снова одержали верх с минимальным преимуществом, однако на этот раз соперники обошлись без голевой зарубы — 2:1.
В 49 матчах в рамках регулярного чемпионата челябинскому клубу удалось захватить 71 очко. В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» оказался вторым.
Коэффициенты
Победу «Нефтехимика» в третьем матче серии букмекеры оценивают в 3.24, ничью они рассматривают за 4.30, а победу «Трактора» — за 2.01.
Прогноз
После двух домашних побед «Трактор» не планирует брать передышку. В Нижнекамске он начнет замес в попытках
Ставка
Встреча в Нижнекамске пройдет на ответных курсах и закончится «верхом». Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 2.15.