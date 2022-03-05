В третьем матче серии 1/4 финала Востока «Нефтехимик» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 5 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Нефтехимик» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

В первом матче в рамках плей-офф «Нефтехимик» устроил результативный замес с «Трактором». На чужой площадке гости из Нижнекамска трижды выходили вперед, но в итоге позволили соперникам и отыграться, и выхватить победу — 3:4.

В дебютной встрече «Нефтехимик» бахнул в створ челябинских ворот 24 раза и показал неплохую реализацию — 12.5%. У своих владений «нефтяники» отбили всего 85.71% моментов.

Коэффициенты матча Нефтехимик — Трактор 1 3.30 X 4.20 2 1.95 Ставка

В следующей игре команда Олега Леонтьева уже сама вынуждена была сравнивать счет. Во втором периоде ей это удалось, однако продержались «волки» недолго. Встреча завершилась поражением — 1:2.

Все прогнозы на КХЛ

В ходе регулярного первенства «Нефтехимик» успел провести 49 матчей и заработать 52 балла. В зачете Восточной конференции он финишировал на седьмом месте.

«Трактор»

Старт плей-офф раунда получился для «Трактора» неожиданно тяжелым. На своем льду челябинские хоккеисты мучились с «Нефтехимиком», но тройной камбэк по ходу матча позволил победить — 4:3 и повести в серии.

В дебютном поединке с гостями из Нижнекамска «Трактор» нанес всего 28 бросков в створ. Для победы в этой встрече хватило реализации 14.29%. В защите хозяева свели на ноль 87.5% моментов «Нефтехимика».

Вторую игру «Трактор» провел скромнее. Парни Анвара Гатиятулина снова одержали верх с минимальным преимуществом, однако на этот раз соперники обошлись без голевой зарубы — 2:1.

В 49 матчах в рамках регулярного чемпионата челябинскому клубу удалось захватить 71 очко. В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» оказался вторым.

Коэффициенты

Победу «Нефтехимика» в третьем матче серии букмекеры оценивают в 3.24, ничью они рассматривают за 4.30, а победу «Трактора» — за 2.01.

Прогноз

После двух домашних побед «Трактор» не планирует брать передышку. В Нижнекамске он начнет замес в попытках выбить три из трех . Конечно, «Нефтехимик» такой расклад не устроит, поэтому дома хозяева кинутся отыгрываться.

Ставка

Встреча в Нижнекамске пройдет на ответных курсах и закончится «верхом». Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 2.15.