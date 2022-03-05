ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман АбрамовичПора расстаться. Абрамович оставляет после себя убыточный клуб с туманным будущим Шамар НиколсонДень Шамара. «Спартак» отыгрался на «Кубани» за поражение в дерби Антонио Конте«Тоттенхэму» с Конте не по пути
  • 16:37
    • Результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022. ЦСКА сыграет со «Спартаком»
  • 16:22
    • Терезе Йохауг объявила о завершении карьеры на Кубке мира и высказалась об Украине
  • 15:19
    • Тренер «Байера»: Азмун ещё не достиг уровня стартового состава
  • 15:12
    • «Салават Юлаев» объявил об уходе Метсолы, Ларсена, Маннинена и Хартикайнена
  • 14:38
    • Латиноамериканцы «Зенита» не собираются покидать клуб
  • 12:45
    • Кроос пропустит ответный матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионов
  • 12:35
    • СМИ: «Интер» отказался от участия в проекте Суперлиги
    Все новости спорта

    В Нижнекамске команды зарубятся в результативный хоккей?

    «Нефтехимик» — «Трактор». Прогноз и ставка (к. 2.15) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 5 марта 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Нефтехимик Прогнозы на Трактор
    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Трактор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Трактор» — «Нефтехимик»
    В третьем матче серии 1/4 финала Востока «Нефтехимик» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 5 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Нефтехимик» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 05 Марта 2022 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 19:30 Трактор Трактор
  • Челябинск
    •

    «Нефтехимик»

    В первом матче в рамках плей-офф «Нефтехимик» устроил результативный замес с «Трактором». На чужой площадке гости из Нижнекамска трижды выходили вперед, но в итоге позволили соперникам и отыграться, и выхватить победу — 3:4.

    В дебютной встрече «Нефтехимик» бахнул в створ челябинских ворот 24 раза и показал неплохую реализацию — 12.5%. У своих владений «нефтяники» отбили всего 85.71% моментов.

    Коэффициенты матча Нефтехимик — Трактор

  • 1
  • 3.30
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.95
  • Ставка
    •

    В следующей игре команда Олега Леонтьева уже сама вынуждена была сравнивать счет. Во втором периоде ей это удалось, однако продержались «волки» недолго. Встреча завершилась поражением — 1:2.

    Все прогнозы на КХЛ

    В ходе регулярного первенства «Нефтехимик» успел провести 49 матчей и заработать 52 балла. В зачете Восточной конференции он финишировал на седьмом месте.

    «Трактор»

    Старт плей-офф раунда получился для «Трактора» неожиданно тяжелым. На своем льду челябинские хоккеисты мучились с «Нефтехимиком», но тройной камбэк по ходу матча позволил победить — 4:3 и повести в серии.

    В дебютном поединке с гостями из Нижнекамска «Трактор» нанес всего 28 бросков в створ. Для победы в этой встрече хватило реализации 14.29%. В защите хозяева свели на ноль 87.5% моментов «Нефтехимика».

    Вторую игру «Трактор» провел скромнее. Парни Анвара Гатиятулина снова одержали верх с минимальным преимуществом, однако на этот раз соперники обошлись без голевой зарубы — 2:1.

    В 49 матчах в рамках регулярного чемпионата челябинскому клубу удалось захватить 71 очко. В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» оказался вторым.

    Коэффициенты

    Победу «Нефтехимика» в третьем матче серии букмекеры оценивают в 3.24, ничью они рассматривают за 4.30, а победу «Трактора» — за 2.01.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Прогноз

    После двух домашних побед «Трактор» не планирует брать передышку. В Нижнекамске он начнет замес в попытках выбить три из трех. Конечно, «Нефтехимик» такой расклад не устроит, поэтому дома хозяева кинутся отыгрываться.

    Ставка

    Встреча в Нижнекамске пройдет на ответных курсах и закончится «верхом». Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 2.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бондар — Кырстя
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Арминия — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Питерборо Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лорьян — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Алавес — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Соррибес-Тормо — Паррисас-Диас
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  4.09
  • Экспресс дня 4 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Хаддад-Майя — Боузкова
  • Теннис
  • Завтра в 00:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нефтехимик» — «Трактор»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 05.03.2022. Прогнозы на хоккей. В Нижнекамске команды зарубятся в результативный хоккей?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры