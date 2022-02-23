В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет в «Хонда Центре» 23 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Анахайм» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анахайм»

Калифорнийская банда из Анахайма провела в чемпионате 52 встречи, после которых на ее счет упали 57 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «утки» занимают пятое место и отстают от плей-офф зоны на 2 пункта.

В период с 1 по 18 февраля «Анахайм» скатал четыре матча. Каждая встреча закончилась для «утят» поражением. В первой игре «Дакс» на выезде уступили «Детройту» (1:2 ОТ).

Покинув Мичиган с плохим настроением, команда Далласа Икинса вернулась домой, где отдала очки «Сиэтлу» (3:4). Затем «кряквы» посетили Альберту. В канадской провинции они крупно влетели «Калгари» (2:6) и «Эдмонтону» (3:7).

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Последнюю на сегодня встречу «Анахайм» также провел в Канаде. На территории «Ванкувера» парни Далласа Икинса сумели победить и прервать цепочку предыдущих неудач (7:4).

«Сан-Хосе»

Еще один представитель Калифорнии скатал в регулярном первенстве 49 матчей, набрав 49 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «акулы» идут седьмыми с отставанием на 10 пунктов от плей-офф.

Последний раз максимум очков «Сан-Хосе» тащил 27 января. Тогда в выездном поединке «Шаркс» грохнули «Вашингтон» (4:1). Далее команду ждала 6-матчевая безвыигрышная серия.

Стартовала череда грустных результатов с неплохого замеса с «Флоридой» (4:5 ОТ), после которого подопечные Боба Бугнера оказались слабее «Каролины» (1:2).

Далее «Сан-Хосе» не сумел справиться с «Тампой-Бэй» на ее земле (2:3 ОТ), а дома — с «Эдмонтоном» (0:3). В двух последних встречах в «САП Центре» «акулы» проиграли «Ванкуверу» (4:5 ОТ) и «Вегасу» (1:4).

Коэффициенты

На «Анахайм» в этом матче можно поставить за 2.29, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Сан-Хосе» — 2.72.

Прогноз

Обе команды в последнем отрезке регулярки сбавили ход и потеряли свои позиции в плей-офф. Однако у «Дакс» при этом турнирные дела обстоят лучше . Команда Икинса еще нагонит свое и поборется за топ-4 с «Лос-Анджелесом».

В очном замесе с другой калифорнийской командой — «Сан-Хосе» «утята» постараются зацепиться за 2 очка при родной публике. Сил на это у них должно быть достаточно.

Ставка

В зарубе равных соперников ждем достойный перформанс в исполнении хозяев. Наши прогноз и ставка — «Анахайм» победит + ТБ 5.5 за 3.50.