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    «Оттава» получит в свои ворота приличную пачку голов?

    «Оттава» — «Каролина». Прогноз и ставка (к. 1.86) на хоккейный матч НХЛ 28 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Оттава» — «Каролина»
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    Антон Форсберг
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Каролину». Игра пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 28 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Оттава» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 28 Января 2022 года

    «Оттава»

    Канадская бригада из Онтарио выхватила 29 очков в 36 играх регулярки и застряла на седьмом месте в Атлантическом дивизионе. От плей-офф позиций ее отделяет расстояние в 21 балл.

    После очередного выхода из карантина «Оттаве» удалось оформить пару результативных побед. Случилось это в Альберте, где «сенаторы» грохнули «Калгари» (4:1) и вынесли «Эдмонтон» (6:4).

    В трех следующих матчах команду Ди Джея Смита ждали одни разочарования. Сперва на своем льду «Сенс» проиграли «Баффало» (1:4), а в гостях — уступили «Питтсбургу» (4:6) и «Вашингтону» (2:3 ОТ).

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    Однако пара недавних поединков позволила «Оттаве» временно забыть о поражениях. В Огайо «Сенаторз» обыграли «Коламбус» (2:1), а на своей родине — уничтожили «Баффало» (5:0).

    «Каролина»

    «Харрикейнз» успели сыграть в 39 матчах и набрать за это время 58 баллов. В таблице Столичного дивизиона команда из Роли находится на третьем месте с 2-очковым отставанием от первой позиции.

    Во второй половине января «Каролина» выдала несколько крупных побед с гандикапом в 3+ шайбы. В первом таком поединке «ураганы» на «PNC-арене» снесли «Ванкувер» (4:1).

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    • После разгрома «Кэнакс» парни Рода Бриндамора отправились в Массачусетс, чтобы поиздеваться над «Бостоном» (7:1), а вернувшись домой, «Кейнс» не постеснялись грохнуть «Рейнджерс» (7:3).

    Неожиданное поражение «Каролина» выхватила в Ньюарке, не справившись с «Нью-Джерси» (4:7). Зато в последнем матче ребята Бриндамора одержали верх над «Вегасом» (4:3 ОТ).

    Коэффициенты

    Поставить в этой игре на «Оттаву» можно за 3.56, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.94, а на победу «Каролины» — 1.84.

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    Прогноз

    В четырех матчах из пяти предыдущих «Каролина» всандалила в ворота соперников по 4+ шайбы. При этом в списке оппонентов у «Харрикейнз» были клубы посерьезнее «Оттавы». А уж с одним из слабейших коллективов лиги парни Бриндамора должны разбираться еще увереннее.

    Ставка

    Выездную игру «Кейнс» превратят в праздник голов, которые посыпятся в хозяйскую сторону. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Каролины» больше 3.5 за 1.86.

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    «Оттава» — «Каролина»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 28.01.2022. Прогнозы на хоккей. «Оттава» получит в свои ворота приличную пачку голов?
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