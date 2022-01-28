«Оттава»
Канадская бригада из Онтарио выхватила 29 очков в 36 играх регулярки и застряла на седьмом месте в Атлантическом дивизионе. От плей-офф позиций ее отделяет расстояние в 21 балл.
После очередного выхода из карантина «Оттаве» удалось оформить пару результативных побед. Случилось это в Альберте, где «сенаторы» грохнули «Калгари» (4:1) и вынесли «Эдмонтон» (6:4).
В трех следующих матчах команду Ди Джея Смита ждали одни разочарования. Сперва на своем льду «Сенс» проиграли «Баффало» (1:4), а в гостях — уступили «Питтсбургу» (4:6) и «Вашингтону» (2:3 ОТ).
Однако пара недавних поединков позволила «Оттаве» временно забыть о поражениях. В Огайо «Сенаторз» обыграли «Коламбус» (2:1), а на своей родине — уничтожили «Баффало» (5:0).
«Каролина»
«Харрикейнз» успели сыграть в 39 матчах и набрать за это время 58 баллов. В таблице Столичного дивизиона команда из Роли находится на третьем месте с 2-очковым отставанием от первой позиции.
Во второй половине января «Каролина» выдала несколько крупных побед с гандикапом в 3+ шайбы. В первом таком поединке «ураганы» на «PNC-арене» снесли «Ванкувер» (4:1).
После разгрома «Кэнакс» парни Рода Бриндамора отправились в Массачусетс, чтобы поиздеваться над «Бостоном» (7:1), а вернувшись домой, «Кейнс» не постеснялись грохнуть «Рейнджерс» (7:3).
Неожиданное поражение «Каролина» выхватила в Ньюарке, не справившись с «Нью-Джерси» (4:7). Зато в последнем матче ребята Бриндамора одержали верх над «Вегасом» (4:3 ОТ).
Коэффициенты
Поставить в этой игре на «Оттаву» можно за 3.56, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.94, а на победу «Каролины» — 1.84.
Прогноз
В четырех матчах из пяти предыдущих «Каролина»
Ставка
Выездную игру «Кейнс» превратят в праздник голов, которые посыпятся в хозяйскую сторону. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Каролины» больше 3.5 за 1.86.