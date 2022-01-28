В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Каролину». Игра пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 28 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Оттава» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оттава»

Канадская бригада из Онтарио выхватила 29 очков в 36 играх регулярки и застряла на седьмом месте в Атлантическом дивизионе. От плей-офф позиций ее отделяет расстояние в 21 балл.

После очередного выхода из карантина «Оттаве» удалось оформить пару результативных побед. Случилось это в Альберте, где «сенаторы» грохнули «Калгари» (4:1) и вынесли «Эдмонтон» (6:4).

В трех следующих матчах команду Ди Джея Смита ждали одни разочарования. Сперва на своем льду «Сенс» проиграли «Баффало» (1:4), а в гостях — уступили «Питтсбургу» (4:6) и «Вашингтону» (2:3 ОТ).

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Однако пара недавних поединков позволила «Оттаве» временно забыть о поражениях. В Огайо «Сенаторз» обыграли «Коламбус» (2:1), а на своей родине — уничтожили «Баффало» (5:0).

«Каролина»

«Харрикейнз» успели сыграть в 39 матчах и набрать за это время 58 баллов. В таблице Столичного дивизиона команда из Роли находится на третьем месте с 2-очковым отставанием от первой позиции.

Во второй половине января «Каролина» выдала несколько крупных побед с гандикапом в 3+ шайбы. В первом таком поединке «ураганы» на «PNC-арене» снесли «Ванкувер» (4:1).

После разгрома «Кэнакс» парни Рода Бриндамора отправились в Массачусетс, чтобы поиздеваться над «Бостоном» (7:1), а вернувшись домой, «Кейнс» не постеснялись грохнуть «Рейнджерс» (7:3).

Неожиданное поражение «Каролина» выхватила в Ньюарке, не справившись с «Нью-Джерси» (4:7). Зато в последнем матче ребята Бриндамора одержали верх над «Вегасом» (4:3 ОТ).

Коэффициенты

Поставить в этой игре на «Оттаву» можно за 3.56, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.94, а на победу «Каролины» — 1.84.

Прогноз

В четырех матчах из пяти предыдущих «Каролина» всандалила в ворота соперников по 4+ шайбы . При этом в списке оппонентов у «Харрикейнз» были клубы посерьезнее «Оттавы». А уж с одним из слабейших коллективов лиги парни Бриндамора должны разбираться еще увереннее.

Ставка

Выездную игру «Кейнс» превратят в праздник голов, которые посыпятся в хозяйскую сторону. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Каролины» больше 3.5 за 1.86.