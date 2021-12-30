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    Готов ли «Нэшвилл» отнять очки у «Вашингтона»?

    «Вашингтон» — «Нэшвилл». Прогноз и ставка (к. 2.26) на хоккейный матч НХЛ 30 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Нэшвилл»
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    Роман Йоси
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 30 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вашингтон»

    После 31 встречи команда из Вашингтона имеет 43 очка на счету. В турнирной таблице Столичного дивизиона она находится на втором месте, уступая лидерство «Каролине» по дополнительным показателям.

    Последней домашней победой «Вашингтона» столичная публика насладилась 7 декабря. В тот вечер «Кэпс» прибили «Анахайм» в серии буллитов (4:3 Б).

    Затем дома парни Питера Лавиолетта уступили «Питтсбургу» (2:4) и покинули родные стены на три поединка. В гостях «Вашингтон» оформил две победы.

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    Сперва «Кэпиталз» переиграли «Баффало» (3:2 Б), а после поражения от «Чикаго» (4:5 ОТ) они разбили «Виннипег» (2:5). Вернувшись домой, «Вашингтон» влетел «Лос-Анджелесу» (2:3).

    «Нэшвилл»

    Хоккейный клуб из Теннесси провел 30 матчей и захватил в них 39 баллов. В таблице Центрального дивизиона «хищники» занимают второе место и отстают от лидеров на 1 пункт.

    Во встрече 3 декабря «Нэшвилл» потерпел поражение от «Бостона» (0:2), после чего он только выносил соперников. Беспроигрышный стрик «Предаторз» дошел до семи поединков.

    Мощнейшая серия команды Джона Хайнса стартовала с домашнего поединка против «Монреаля» (4:3 ОТ). Далее расстраивать оппонентов «Предс» принялись на чужой территории.

    В гостях «Нэшвилл» хлопнул «Детройт» (5:2), «Айлендерс» (4:3), «Нью-Джерси» (3:2) и «Рейнджерс» (1:0). В паре следующих матчей парни Хайнса одолели «Колорадо» (5:2) и «Чикаго» (3:2 ОТ).

    Коэффициенты

    На победу «Вашингтона» букмекеры предлагают поставить за 2.11, ничья оценивается в 4.62, а победа «Нэшвилла» — в 2.97.

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    Прогноз

    Оба клуба в преддверии матча в столице столкнулись с серьезными кадровыми потерями, поэтому к очной игре они подходят в равных условиях.

    Перед вынужденной паузой «Смэшвилл» победил в семи встречах кряду и не намерен сбавлять обороты после возобновления сезона.

    Ставка

    «Кэпиталз» в последних матчах штормило в разные стороны, из-за чего команда Лавиолетта часто теряла очки. Поэтому ожидаем, что «Предс» смогут затащить 2 балла. Наши прогноз и ставка — «Нэшвилл» победит в матче за 2.26.

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    «Вашингтон» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 30.12.2021. Прогнозы на хоккей. Готов ли «Нэшвилл» отнять очки у «Вашингтона»?
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