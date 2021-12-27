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    Возьмет ли «Нефтехимик» реванш у «Адмирала»?

    «Адмирал» — «Нефтехимик». Прогноз и ставка (к. 2.70) на хоккейный матч КХЛ 27 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Адмирал» — «Нефтехимик»
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    Ансель Галимов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 27 декабря. Начало встречи — в 12:30 мск. «Адмирал» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 27 Декабря 2021 года
    Адмирал
  • КХЛ
    •  Адмирал 12:30 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
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    Коэффициенты на матч Адмирал — Нефтехимик

  • 1
  • 2.70
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
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    «Адмирал»

    Команда из Владивостока скатала 42 матча, в которых заработала всего 27 очков. На своей конференции она засела на 11-й строчке с безнадежным отставанием от плей-офф на 15 пунктов.

    С 26 ноября по 6 декабря «Адмирал» в очередной раз провалился в безвыигрышную яму. В течение серии из пяти поражений у «моряков» успел поменяться коуч. Сейчас клубом рулит Леонид Тамбиев.

    После череды неудач «Адмирал» проснулся и оформил четыре победы в пяти играх. В трех матчах подряд дальневосточная команда хлопнула «Динамо» Москва (2:1 Б) и «Амур» (2:1, 1:0).

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    Кратковременную светлую полосу «Адмирала» потушил «Локомотив» в поединке 23 декабря (0:3). Но в последнем матче «моряки» взяли очки в зарубе с «Нефтехимиком» (3:2 Б).

    «Нефтехимик»

    Нижнекамцы провели в чемпионате 42 поединка, после которых оказались седьмыми на Востоке с 42 баллами. От восьмого «Барыса» она находится на расстоянии в 2 очка.

    У «Нефтехимика» совсем недавно был и свой безвыигрышный период, продлился он шесть матчей. Горе-серия «волков» завершилась в Казани, где они пережили избиение от «Ак Барса» (2:5).

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    • В трех дальнейших встречах подопечные Олега Леонтьева не уступили ни разу. В гостях «нефтяники» одержали верх над «Барысом» (3:1) и дважды припечатали «Амур» (3:1, 5:4 ОТ).

    После пары игр в Хабаровске «Нефтехимик» отправился во Владивосток и устроил зарубу с «Адмиралом». На «Фетисов-Арене» все решила битва буллитов, в которой нижнекамцы оказались слабее (2:3 Б).

    Коэффициенты

    Победа «Адмирала» оценивается в 2.72, ничью можно поймать за 4.04, а успешный результат «Нефтехимика» букмекеры видят за 2.27.

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    Прогноз

    В их первой стыковой игре «Нефтехимик» выглядел солидно, но в буллитной серии не был точен, из-за чего отдал победу хозяевам. Во второй встрече нижнекамцы погонятся за реваншем.

    Ставка

    Встречу во Владивостоке «нефтяники» проведут уверенно и сделают себе хорошую разницу в основное время. Наши прогноз и ставка — «Нефтехимик» победит с форой -1 за 2.70.

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    «Адмирал» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 27.12.2021. Прогнозы на хоккей. Возьмет ли «Нефтехимик» реванш у «Адмирала»?
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