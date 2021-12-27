В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 27 декабря. Начало встречи — в 12:30 мск. «Адмирал» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Адмирал»

Команда из Владивостока скатала 42 матча, в которых заработала всего 27 очков. На своей конференции она засела на 11-й строчке с безнадежным отставанием от плей-офф на 15 пунктов.

С 26 ноября по 6 декабря «Адмирал» в очередной раз провалился в безвыигрышную яму. В течение серии из пяти поражений у «моряков» успел поменяться коуч. Сейчас клубом рулит Леонид Тамбиев.

После череды неудач «Адмирал» проснулся и оформил четыре победы в пяти играх. В трех матчах подряд дальневосточная команда хлопнула «Динамо» Москва (2:1 Б) и «Амур» (2:1, 1:0).

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Кратковременную светлую полосу «Адмирала» потушил «Локомотив» в поединке 23 декабря (0:3). Но в последнем матче «моряки» взяли очки в зарубе с «Нефтехимиком» (3:2 Б).

«Нефтехимик»

Нижнекамцы провели в чемпионате 42 поединка, после которых оказались седьмыми на Востоке с 42 баллами. От восьмого «Барыса» она находится на расстоянии в 2 очка.

У «Нефтехимика» совсем недавно был и свой безвыигрышный период, продлился он шесть матчей. Горе-серия «волков» завершилась в Казани, где они пережили избиение от «Ак Барса» (2:5).

В трех дальнейших встречах подопечные Олега Леонтьева не уступили ни разу. В гостях «нефтяники» одержали верх над «Барысом» (3:1) и дважды припечатали «Амур» (3:1, 5:4 ОТ).

После пары игр в Хабаровске «Нефтехимик» отправился во Владивосток и устроил зарубу с «Адмиралом». На «Фетисов-Арене» все решила битва буллитов, в которой нижнекамцы оказались слабее (2:3 Б).

Коэффициенты

Победа «Адмирала» оценивается в 2.72, ничью можно поймать за 4.04, а успешный результат «Нефтехимика» букмекеры видят за 2.27.

Прогноз

В их первой стыковой игре «Нефтехимик» выглядел солидно, но в буллитной серии не был точен, из-за чего отдал победу хозяевам. Во второй встрече нижнекамцы погонятся за реваншем .

Ставка

Встречу во Владивостоке «нефтяники» проведут уверенно и сделают себе хорошую разницу в основное время. Наши прогноз и ставка — «Нефтехимик» победит с форой -1 за 2.70.