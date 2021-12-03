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    В столице «Вашингтон» спокойно справится с «Чикаго»?

    «Вашингтон» — «Чикаго». Прогноз и ставка (к. 2.02) на хоккейный матч НХЛ 3 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на Чикаго Блэкхоукс
    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Чикаго»
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    Евгений Кузнецов в домашней игре с «Флоридой»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 3 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 03 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Вашингтон — Чикаго

  • 1
  • 1.83
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  • 4.45
  • 2
  • 3.55
  • Ставка!
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    «Вашингтон»

    Грозные парни из Вашингтона имеют в своем резерве 33 очка, добытых в 23 играх. В турнирной таблице Столичного дивизиона «Кэпиталз» с отрывом в 2 балла от «Каролины» лидируют.

    Во второй половине ноября «Вашингтон» съездил в Калифорнию на три игры, в двух из которых сумел победить. Однако в первой встрече в упомянутом штате «Кэпс» уступили «Анахайму» (2:3 ОТ).

    В остальных матчах ребята Питера Лавиолетта вынесли «Лос-Анджелес» (0:2) и «Сан-Хосе» (0:4). А в следующем гостевом поединке столичных хоккеистов захватил «Кракен» (2:5).

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    С плохим настроением «Кэпиталз» вернулись на родину Белого дома, где сумели победить «Монреаль» (6:3) и «Флориду» (4:3). В двух последних матчах «Вашингтон» прихлопнул «Каролину» (4:2) и оказался слабее «Флориды» (4:5).

    «Чикаго»

    Хоккеисты из Иллинойса провели 21 встречу, после которой остались всего с 16 баллами. На данном этапе сезона они лишь предпоследние в таблице Центрального дивизиона.

    Совсем недавно «Чикаго» с Дереком Кингом на посту нового менеджера выдал 4-матчевую победную серию, стартовавшую с домашнего поединка против «Нэшвилла» (2:1 ОТ).

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    • Еще в паре встреч при поддержке родных болельщиков «Блэкхокс» разделались с «Питтсбургом» (3:2 Б) и «Аризоной» (2:1), после чего в Сиэтле «Чикаго» прихлопнул «Кракен» (4:2).

    После ряда хороших матчей «Би-Хокс» снова переживают потери. В последних пяти встречах «Чикаго» проиграл «Эдмонтону» (2:5), победил «Ванкувер» (1:0), влетел «Калгари» (2:5), разобрался с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ), а также уступил «Сан-Хосе» (0:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Вашингтона» оценивается в 1.91, в то время как на «Блэкхокс» букмекеры предлагают солидный кэф 3.64. Вероятность ничейного результата — 4.36.

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    В четырех свеженьких матчах в столице Штатов «Кэпиталз» вынесли всех, кто осмеливался приехать к ним в гости. В каждой игре банда Лавиолетта забрасывала минимум 4 шайбы, а в трех матчах — делала разницу в 2+ гола.

    «Чикаго», который после серии хороших поединков вновь посыпался, не сможет ничего предложить хозяевам. Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» победит с форой -1 за 2.02.

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    «Вашингтон» — «Чикаго»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 03.12.2021. Прогнозы на хоккей. В столице «Вашингтон» спокойно справится с «Чикаго»?
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