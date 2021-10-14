В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Хартвалл Арене» 14 октября. Начало встречи — в 18:30 мск. «Йокерит» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Йокерит»

Представители Финляндии имеют в копилке 24 балла, добытых в 17 встречах регулярки. По-прежнему эта команда находится на второй позиции на Западе.

С 6 сентября по 1 октября «Йокерит» навел шороху своей серией без поражений из 11 матчей. Последние ее поединки «шутам» посчастливилось провести дома.

На «Хартвалл Арене» подопечные Лаури Марьямяки обыграли «Сочи» (4:2), «Ак Барс» (4:3 ОТ) и «Северсталь» (4:1). Но после этого мощная серия «джокеров» осталась позади.

Все прогнозы на КХЛ

На данном этапе турнира финны потерпели четыре поражения. «Йокерит» оказался слабее «Трактора» (2:3 Б), «Автомобилиста» (1:5), «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ) и «Нефтехимика» (3:6).

«Сибирь»

Новосибирская команда после 16 поединков имеет на своем счету 13 очков, что делает ее лишь девятой в турнирной таблице Восточной конференции.

В конце сентября «Сибирь» настигла самая крупная для нее в сезоне 2021/12 серия поражений, которая доросла до четырех матчей. Начались эти проблемы с домашней встречи с «Магниткой» (1:3).

Затем на выезде команда Андрея Мартемьянова слилась «Барысу» (1:2 ОТ), «Северстали» (0:1) и ЦСКА (0:1 ОТ). Прервать же грустный отрезок «снеговикам» помогла победа над «Салаватом Юлаевым» (0:3).

После встречи с уфимцами «Сибирь» крупно влетела «Торпедо» (0:3), а затем взяла верх над «Динамо» Рига (3:1) и «Витязем» (2:1). Позже ребята Мартемьянова получили ответ от рижан (1:4).

Прогноз и ставка

Победа «Йокерита» оценивается в 1.50, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.90, а на победу «Сибири» — 5.40.

Четырежды кряду «джокеры» потерпели поражения, но в предстоящем матче финны сойдутся с «Сибирью», результаты которой далеки от идеальных.