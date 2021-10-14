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    Придет ли в себя «Йокерит» после череды неудач?

    «Йокерит» — «Сибирь». Прогноз и ставка (к. 2.31) на хоккейный матч КХЛ 14 октября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Йокерит Прогнозы на Сибирь
    Прогноз и ставки на «Йокерит» — «Сибирь»
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    Никлас Йенсен
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Хартвалл Арене» 14 октября. Начало встречи — в 18:30 мск. «Йокерит» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 14 Октября 2021 года
    Йокерит
  • Хельсинки
    •  Йокерит 18:30 Сибирь Сибирь
  • Новосибирск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.47
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 5.80
  • Ставка!
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    «Йокерит»

    Представители Финляндии имеют в копилке 24 балла, добытых в 17 встречах регулярки. По-прежнему эта команда находится на второй позиции на Западе.

    С 6 сентября по 1 октября «Йокерит» навел шороху своей серией без поражений из 11 матчей. Последние ее поединки «шутам» посчастливилось провести дома.

    На «Хартвалл Арене» подопечные Лаури Марьямяки обыграли «Сочи» (4:2), «Ак Барс» (4:3 ОТ) и «Северсталь» (4:1). Но после этого мощная серия «джокеров» осталась позади.

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    На данном этапе турнира финны потерпели четыре поражения. «Йокерит» оказался слабее «Трактора» (2:3 Б), «Автомобилиста» (1:5), «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ) и «Нефтехимика» (3:6).

    «Сибирь»

    Новосибирская команда после 16 поединков имеет на своем счету 13 очков, что делает ее лишь девятой в турнирной таблице Восточной конференции.

    В конце сентября «Сибирь» настигла самая крупная для нее в сезоне 2021/12 серия поражений, которая доросла до четырех матчей. Начались эти проблемы с домашней встречи с «Магниткой» (1:3).

    Затем на выезде команда Андрея Мартемьянова слилась «Барысу» (1:2 ОТ), «Северстали» (0:1) и ЦСКА (0:1 ОТ). Прервать же грустный отрезок «снеговикам» помогла победа над «Салаватом Юлаевым» (0:3).

    После встречи с уфимцами «Сибирь» крупно влетела «Торпедо» (0:3), а затем взяла верх над «Динамо» Рига (3:1) и «Витязем» (2:1). Позже ребята Мартемьянова получили ответ от рижан (1:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Йокерита» оценивается в 1.50, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.90, а на победу «Сибири» — 5.40.

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    Четырежды кряду «джокеры» потерпели поражения, но в предстоящем матче финны сойдутся с «Сибирью», результаты которой далеки от идеальных.

    При родных фанатах команда должна реабилитироваться и выдать топовую игру. Наши прогноз и ставка — победа «Йокерита» с форой -2 за 2.31.

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    «Йокерит» — «Сибирь»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 14.10.2021. Прогнозы на хоккей. Придет ли в себя «Йокерит» после череды неудач?
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