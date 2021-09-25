В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Уралец-Арене» 25 сентября. Начало встречи — в 15:00 мск. «Автомобилист» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Автомобилист»

В девяти играх екатеринбургская команда смогла заработать 11 очков. В турнирной таблице Восточной конференции она сейчас находится на четвертом месте.

Начало текущей регулярки запомнилось для фанатов «Автомобилиста» двумя поражениями их любимой команды в матчах с «Металлургом» Мг (2:6) и «Салаватом» (2:4).

Но после слабенького старта подопечные Билла Питерса стрельнули четырьмя победами. Они обыграли СКА (4:2), «Динамо» Минск (2:1), «Витязь» (4:3 Б) и «Куньлунь» (5:1).

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Серия побед «Автомобилиста» растворилась в поединке с «Авангардом» (1:3). Еще в паре матчей «Авто» влетело ЦСКА (2:3 ОТ) и разнесло «Динамо» Минск (7:3).

«Трактор»

Коллектив из Челябинска в девяти играх сумел забрать себе 15 очков. С такими турнирными данными команда идет третьей в таблице Восточной конференции.

После победы над «Сибирью» в дебютной игре КХЛ 21/22 со счетом 3:2 (ОТ) «Трактор» потерпел поражение от «Йокерита» (4:5 ОТ), а затем стрельнул пятью победами.

На старте успешного отрезка парни Анвара Гатиятулина припечатали «Динамо» Рига (6:1), после чего разделались с «Северсталью» (2:1 Б), «Витязем» (4:3), «Нефтехимиком» (3:1) и «Куньлунем» (4:1).

Второе поражение в сезоне челябинцы неожиданно пережили в домашней игре с минским «Динамо» (0:5), а в последнем матче они прихлопнули ЦСКА (2:1).

Прогноз и ставка

Победа «Автомобилиста» оценивается в 2.19, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Трактора» — 2.82.

В новом сезоне «Автомобилист» не всегда стабилен, но зато матчи с участием екатеринбуржцев часто заканчиваются большим количеством голов.