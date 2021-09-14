В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Арене Мытищи» 14 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Куньлунь» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куньлунь»

В пяти встречах пекинская команда отобрала у соперников 4 очка. В турнирной таблице Восточной конференции она зарезервировала себе восьмую строчку.

На старте сезона «Куньлунь» крупно проиграл «Нефтехимику» (1:5), а через пару дней он стрельнул настоящей сенсацией, вырвав волевую победу у «Ак Барса» (4:3).

После перформанса на «Татнефть-Арене» подопечные Айвана Занатты переехали в Мытищи, где устроили перестрелку голов с «Динамо» Рига, в которой «Куньлунь» был повержен (5:6).

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С таким же счетом завершилась заруба с «Йокеритом». В ней пекинцы тоже проиграли (5:6). В последней встрече «Куньлунь» разделался с «Сочи» (3:2 Б).

«Автомобилист»

Хоккейный клуб с Урала после пяти поединков имеет на счету 6 очков. А голевая разница 14:16 делает его пятым в общекомандном рейтинге Восточной конференции.

На старте сезона «Автомобилист» дважды споткнулся в родных стенах. Сперва он пострадал от «Магнитки» (2:6), а затем не сумел поставить на место «Салават Юлаев» (2:4).

После смазанного начала подопечные Билла Питерса собрались с мыслями и выдали достойный матч в Санкт-Петербурге, где смогли прибить СКА (4:2).

В следующей гостевой игре екатеринбуржцы победили минское «Динамо» (2:1), а в последней встрече «Автомобилист» вырвал очки из рук «Витязя» (4:3 Б).

Прогноз и ставка

Победа «Куньлуня» оценивается в 5.15, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.00, а на победу «Автомобилиста» — 1.51.

У «Автомобилиста» пока нет проблем с гостевыми встречами. Все три матча на чужом льду екатеринбуржцы выиграли. Дважды суммарный тотал перешагивал за 5 голов .

В Мытищах команда Питерса также готова взять очки, но «Куньлунь», безусловно, повоюет с гостями. Наши прогноз и ставка — «Автомобилист» не проиграет и тотал больше 4.5 за 2.25.