В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Барыс Арене» 8 сентября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

Для парней из Нур-Султана нынешняя регулярка стартовала очень грустно. В двух встречах команда забила всего 2 гола и не набрала ни единого балла, оказавшись 11-й на Востоке.

Два матча из двух «Барысу» посчастливилось провести в родных стенах, вот только фактор игры дома не помог казахстанцам выступить удачно.

В дебютном поединке подопечные Юрия Михайлиса зарубились с «Салаватом Юлаевым». В этой встрече хозяева пережили разгромное поражение — 1:5.

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Второй матч получился более нервным. В противостоянии с «Металлургом» Мг ребята Михайлиса забили первый гол в начале третьего периода, после чего прошляпили две шайбы в свои ворота, из-за чего снова остались без очков — 1:2.

«Амур»

Хоккеисты из Хабаровска не особо далеко оторвались от «Барыса». Приняв участие в трех встречах, «тигрята» сумели пополнить резервы на 1 балл и занять девятую позицию на Востоке.

Максимально провально «Амур» умудрился провести первую встречу. В Краснодарском крае гостям было не до отдыха, так как они пережили избиение от «Сочи» (0:4).

Во втором матче подопечные Владимира Воробьёва бились со «Спартаком». Проигрывая в счете с разницей в шайбу, хабаровчане кинулись спасаться, а финальный гол пропустили в пустые ворота — 1:3.

Самое жесткое сопротивление «Амур» организовал в третьем поединке. В Балашихе «тигры» были на равных с «Авангардом», но быстренько сдались в овертайме — 2:3 ОТ.

Прогноз и ставка

Победа «Барыса» оценивается в 2.22, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Амура» — 2.79.

Для обоих клубов старт сезона выдался скромным, но в очном поединке у каждого появится шанс начать исправлять ситуацию.

Учитывая домашний фактор, проблемы «Амура» в защите и результаты двух последних очных встреч в Казахстане (в них хозяева выиграли, забив 3+ гола), можно предположить, что именно коллектив Михайлиса добудет желаемую победу с крупным счетом .

Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Барыса» больше 2.5 с коэффициентом 1.87.