ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мбаппе может начать возрождение ПримерыКризис Ла Лиги будет недолгим из-за «Реала» и «Барселоны» Сборные Бразилии и Аргентины успели сыграть лишь несколько минутЮжноамериканский бардак. Кто виноват в срыве матча Бразилия — Аргентина Хамес РодригесТрансферный дайджест. 31 августа — 6 сентября
  • 05:05
    • Россия — Мальта: на что ставят?
  • 18:50
    • «Локомотив» объявил заявку на Лигу Европы
  • 22:05
    • СКА разбил «Адмирал», «Спартак» в овертайме обыграл «Витязь»
  • 21:48
    • ЦСКА разгромил «Сочи», забросив 4 шайбы
  • 19:26
    • Влашич и Крал выбрали игровые номера в «Вест Хэме»
  • 16:55
    • Головин пропустит матч против Мальты
  • 16:45
    • Лукаку пропустит матч с Белоруссией
    Все новости спорта

    «Барыс» добудет первые очки в новом сезоне?

    «Барыс» — «Амур». Прогноз и ставка (к. 1.87) на хоккейный матч КХЛ 8 сентября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Барыс Прогнозы на Амур
    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Амур»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Орехов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Барыс Арене» 8 сентября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 08 Сентября 2021 года
    Барыс
  • Нур-Султан
    •  Барыс 16:30 Амур Амур
  • Хабаровск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
    •

    «Барыс»

    Для парней из Нур-Султана нынешняя регулярка стартовала очень грустно. В двух встречах команда забила всего 2 гола и не набрала ни единого балла, оказавшись 11-й на Востоке.

    Два матча из двух «Барысу» посчастливилось провести в родных стенах, вот только фактор игры дома не помог казахстанцам выступить удачно.

    В дебютном поединке подопечные Юрия Михайлиса зарубились с «Салаватом Юлаевым». В этой встрече хозяева пережили разгромное поражение — 1:5.

    Все прогнозы на КХЛ

    Второй матч получился более нервным. В противостоянии с «Металлургом» Мг ребята Михайлиса забили первый гол в начале третьего периода, после чего прошляпили две шайбы в свои ворота, из-за чего снова остались без очков — 1:2.

    «Амур»

    Хоккеисты из Хабаровска не особо далеко оторвались от «Барыса». Приняв участие в трех встречах, «тигрята» сумели пополнить резервы на 1 балл и занять девятую позицию на Востоке.

    Максимально провально «Амур» умудрился провести первую встречу. В Краснодарском крае гостям было не до отдыха, так как они пережили избиение от «Сочи» (0:4).

    Во втором матче подопечные Владимира Воробьёва бились со «Спартаком». Проигрывая в счете с разницей в шайбу, хабаровчане кинулись спасаться, а финальный гол пропустили в пустые ворота — 1:3.

    Самое жесткое сопротивление «Амур» организовал в третьем поединке. В Балашихе «тигры» были на равных с «Авангардом», но быстренько сдались в овертайме — 2:3 ОТ.

    Прогноз и ставка

    Победа «Барыса» оценивается в 2.22, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Амура» — 2.79.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Для обоих клубов старт сезона выдался скромным, но в очном поединке у каждого появится шанс начать исправлять ситуацию.

    Учитывая домашний фактор, проблемы «Амура» в защите и результаты двух последних очных встреч в Казахстане (в них хозяева выиграли, забив 3+ гола), можно предположить, что именно коллектив Михайлиса добудет желаемую победу с крупным счетом.

    Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Барыса» больше 2.5 с коэффициентом 1.87.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Южная Корея — Ливан
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Вьетнам — Австралия
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Китай — Япония
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Азербайджан — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Торпедо — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ирак — Иран
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Россия — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Хорватия — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Нидерланды — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Словакия — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.19
  • Экспресс дня 7 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  4.00
  • Прогноз на матч Россия — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Барыс» — «Амур»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 08.09.2021. Прогнозы на хоккей. «Барыс» добудет первые очки в новом сезоне?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры