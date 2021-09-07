ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арсен ВенгерИдея Венгера ухудшит чемпионат мира и сам футбол Серж ГнабриРазгром с теннисным счетом. Немцы показали, кто настоящий лидер группы J Даниил Медведев US Open. Медведев обыграл Эванса, Свитолина прошла Халеп
  • 06:45
    • Аргентинская федерация футбола прокомментировала срыв матча c Бразилией
  • 23:49
    • Сборные Швейцарии и Италии победителя не определили
  • 23:43
    • Сборная Испании с крупным счетом обыграла Грузию
  • 23:37
    • Сборная Германии отгрузила шесть мячей в ворота Армении
  • 23:06
    • Матч между сборными Бразилии и Аргентины приостановлен
  • 22:47
    • Медведев вышел в четвертьфинал US Open
    Все новости спорта

    Сколько времени «Локо» и «Динамо» Минск возьмут на раскачку?

    «Локомотив» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставка (к. 2.09) на хоккейный матч КХЛ 7 сентября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Локомотив Прогнозы на Динамо Минск
    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Динамо» Минск
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артур Каюмов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Арене 2000» 7 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Локомотив» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 07 Сентября 2021 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 19:30 Динамо Минск Динамо Минск
  • Минск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.43
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 6.30
  • Ставка!
    •

    «Локомотив»

    После двух матчей у ярославского клуба на счету 3 балла и равная статистика голов — 6:6. В таблице Западной конференции он находится на шестой позиции.

    В дебюте нового сезона «Локомотив» встретился с «Динамо» Рига. В этом поединке «железнодорожники» горели в две шайбы к десятой минуте первого периода.

    Но камбэк «Локо» совершил в основное время и заработал свои 2 очка — 3:2. Во втором матче подопечные Андрея Скабелки сошлись со СКА.

    Все прогнозы на КХЛ

    Игра с питерцами также получилась энергозатратной и дотянулась до серии послематчевых бросков. По буллитам «Локомотив» проиграл — 3:4 Б.

    «Динамо» Минск

    Хоккеисты из Белоруссии в двух встречах смогли отобрать у соперников 2 очка. С цифрами по забитым и пропущенным — 5:5 команда находится на седьмом месте на Западе.

    В первой игре соперниками «Динамо» Минск были динамовцы из Москвы. В битве на «ВТБ Арене» «зубры» пережили разгромное поражение — 1:4.

    Но во втором матче сезона парни Крэйга Вудкрофта показали совершенно другой результат. В поединке с «Северсталью» в Череповце минский клуб выиграл крупно — 4:1.

    В упомянутой встрече парни из Белоруссии не только поработали над количеством бросков в створ, но и прокачали эффективность ударов (15.38%).

    Прогноз и ставка

    Победа «Локомотива» в этой встрече оценивается в 1.50, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.94, а на победу «Динамо» Минск — 5.35.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В Ярославле болельщики увидят матч команд, которые провели результативные встречи, где было забито минимум 5 голов суммарно.

    Кроме того, открытый хоккей эти ребята демонстрировали уже со старта, забрасывая в первой двадцатиминутке 2+ шайбы. Ожидаем чего-то схожего и в очном поединке. Наши прогноз и ставка — тотал первого периода больше 1.5 за 2.09.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.19
  • Прогноз на матч Йокерит — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  3.26
  • Прогноз на матч Авангард — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Спартак — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч СКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Куньлунь — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.12
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Уэска — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Южная Корея — Ливан
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Вьетнам — Австралия
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Китай — Япония
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Азербайджан — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Торпедо — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Локомотив» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 07.09.2021. Прогнозы на хоккей. Сколько времени «Локо» и «Динамо» Минск возьмут на раскачку?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры