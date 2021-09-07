В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Арене 2000» 7 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Локомотив» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

После двух матчей у ярославского клуба на счету 3 балла и равная статистика голов — 6:6. В таблице Западной конференции он находится на шестой позиции.

В дебюте нового сезона «Локомотив» встретился с «Динамо» Рига. В этом поединке «железнодорожники» горели в две шайбы к десятой минуте первого периода.

Но камбэк «Локо» совершил в основное время и заработал свои 2 очка — 3:2. Во втором матче подопечные Андрея Скабелки сошлись со СКА.

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Игра с питерцами также получилась энергозатратной и дотянулась до серии послематчевых бросков. По буллитам «Локомотив» проиграл — 3:4 Б.

«Динамо» Минск

Хоккеисты из Белоруссии в двух встречах смогли отобрать у соперников 2 очка. С цифрами по забитым и пропущенным — 5:5 команда находится на седьмом месте на Западе.

В первой игре соперниками «Динамо» Минск были динамовцы из Москвы. В битве на «ВТБ Арене» «зубры» пережили разгромное поражение — 1:4.

Но во втором матче сезона парни Крэйга Вудкрофта показали совершенно другой результат. В поединке с «Северсталью» в Череповце минский клуб выиграл крупно — 4:1.

В упомянутой встрече парни из Белоруссии не только поработали над количеством бросков в створ, но и прокачали эффективность ударов (15.38%).

Прогноз и ставка

Победа «Локомотива» в этой встрече оценивается в 1.50, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.94, а на победу «Динамо» Минск — 5.35.

В Ярославле болельщики увидят матч команд, которые провели результативные встречи, где было забито минимум 5 голов суммарно.

Кроме того, открытый хоккей эти ребята демонстрировали уже со старта, забрасывая в первой двадцатиминутке 2+ шайбы. Ожидаем чего-то схожего и в очном поединке. Наши прогноз и ставка — тотал первого периода больше 1.5 за 2.09.