В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Йокерит». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 4 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Нефтехимик» — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

Нижнекамцы в первой встрече сезона принимали у себя дома «Куньлунь». Игра с представителями Китая превратилась для хозяев в легкую пробежку — 5:1.

В поединке против «Ред Стар» подопечные Олега Леонтьева смогли пробить в створ ворот гостей 35 раз, превратив в голы 14.29% этих бросков.

По лучшей разнице голов «Нефтехимику» удалось возглавить Восточную конференцию. А вот в прошлом сезоне нижнекамцы закончили регулярку на 11 строчке.

Все прогнозы на КХЛ

Подготовка «Нефтехимика» к новому розыгрышу КХЛ состояла из десяти матчей в разных товарищеских турнирах. В пяти встречах ребята Олега Леонтьева победили.

«Йокерит»

В первой же игре сезона у парней из Финляндии была сложная задача — противостоять «Ак Барсу» в Казани. Так вышло, что «джокеры» провалили эту миссию — 0:3.

Да, в поединке с «Ак Барсом» «Йокерит» бил по воротам не реже хозяев , но реализовать подопечным Лаури Марьямяки хотя бы один момент не удалось.

В минувшем сезоне КХЛ перспективный клуб из города Хельсинки замкнул пятерку лидеров Запада, а в плей-офф Кубка Гагарина он вылетел на стадии 1/8 финала.

Перед стартом нового сезона «Йокерит» принял участие в пяти товарищеских встречах, в которых победил «Крефельд» (5:2), «Йукурит» (5:0), «Динамо» Рига (5:0, 5:2) и «Яссят» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Нефтехимика» букмекеры дают коэффициент 3.28, на ничью — 4.24, а на победу «Йокерита» — 1.94.

Разгром в Казани — это не тот старт, о котором мечтали финны. Очевидно, что после такого избиения они будут пробовать реабилитироваться.

Поработав над точностью, ребята Марьямяки устроят результативную битву с крепким «Нефтехимиком», который также не намерен сливаться. Наши прогноз и ставка — «Йокерит» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.17.