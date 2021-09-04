«Нефтехимик»
Нижнекамцы в первой встрече сезона принимали у себя дома «Куньлунь». Игра с представителями Китая превратилась для хозяев в легкую пробежку — 5:1.
В поединке против «Ред Стар» подопечные Олега Леонтьева смогли пробить в створ ворот гостей 35 раз, превратив в голы 14.29% этих бросков.
По лучшей разнице голов «Нефтехимику» удалось возглавить Восточную конференцию. А вот в прошлом сезоне нижнекамцы закончили регулярку на 11 строчке.
Подготовка «Нефтехимика» к новому розыгрышу КХЛ состояла из десяти матчей в разных товарищеских турнирах. В пяти встречах ребята Олега Леонтьева победили.
«Йокерит»
В первой же игре сезона у парней из Финляндии была сложная задача — противостоять «Ак Барсу» в Казани. Так вышло, что «джокеры» провалили эту миссию — 0:3.
Да, в поединке с «Ак Барсом» «Йокерит»
В минувшем сезоне КХЛ перспективный клуб из города Хельсинки замкнул пятерку лидеров Запада, а в плей-офф Кубка Гагарина он вылетел на стадии 1/8 финала.
Перед стартом нового сезона «Йокерит» принял участие в пяти товарищеских встречах, в которых победил «Крефельд» (5:2), «Йукурит» (5:0), «Динамо» Рига (5:0, 5:2) и «Яссят» (2:1).
Прогноз и ставка
На победу «Нефтехимика» букмекеры дают коэффициент 3.28, на ничью — 4.24, а на победу «Йокерита» — 1.94.
Разгром в Казани — это не тот старт, о котором мечтали финны. Очевидно, что после такого избиения они будут пробовать реабилитироваться.
Поработав над точностью, ребята Марьямяки устроят результативную битву с крепким «Нефтехимиком», который также не намерен сливаться. Наши прогноз и ставка — «Йокерит» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.17.