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    «Йокерит» добудет первые очки в сезоне?

    «Нефтехимик» — «Йокерит». Прогноз и ставка (к. 2.17) на хоккейный матч КХЛ 4 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Йокерит»
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    Ханнес Бьернинен
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Йокерит». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 4 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Нефтехимик» — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 04 Сентября 2021 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 17:00 Йокерит Йокерит
  • Хельсинки
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.10
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
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    «Нефтехимик»

    Нижнекамцы в первой встрече сезона принимали у себя дома «Куньлунь». Игра с представителями Китая превратилась для хозяев в легкую пробежку — 5:1.

    В поединке против «Ред Стар» подопечные Олега Леонтьева смогли пробить в створ ворот гостей 35 раз, превратив в голы 14.29% этих бросков.

    По лучшей разнице голов «Нефтехимику» удалось возглавить Восточную конференцию. А вот в прошлом сезоне нижнекамцы закончили регулярку на 11 строчке.

    Все прогнозы на КХЛ

    Подготовка «Нефтехимика» к новому розыгрышу КХЛ состояла из десяти матчей в разных товарищеских турнирах. В пяти встречах ребята Олега Леонтьева победили.

    «Йокерит»

    В первой же игре сезона у парней из Финляндии была сложная задача — противостоять «Ак Барсу» в Казани. Так вышло, что «джокеры» провалили эту миссию — 0:3.

    Да, в поединке с «Ак Барсом» «Йокерит» бил по воротам не реже хозяев, но реализовать подопечным Лаури Марьямяки хотя бы один момент не удалось.

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  • 31/08/2021

    • В минувшем сезоне КХЛ перспективный клуб из города Хельсинки замкнул пятерку лидеров Запада, а в плей-офф Кубка Гагарина он вылетел на стадии 1/8 финала.

    Перед стартом нового сезона «Йокерит» принял участие в пяти товарищеских встречах, в которых победил «Крефельд» (5:2), «Йукурит» (5:0), «Динамо» Рига (5:0, 5:2) и «Яссят» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Нефтехимика» букмекеры дают коэффициент 3.28, на ничью — 4.24, а на победу «Йокерита» — 1.94.

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    Разгром в Казани — это не тот старт, о котором мечтали финны. Очевидно, что после такого избиения они будут пробовать реабилитироваться.

    Поработав над точностью, ребята Марьямяки устроят результативную битву с крепким «Нефтехимиком», который также не намерен сливаться. Наши прогноз и ставка — «Йокерит» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.17.

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    «Нефтехимик» — «Йокерит»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 04.09.2021. Прогнозы на хоккей. «Йокерит» добудет первые очки в сезоне?
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