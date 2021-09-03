В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «ВТБ Арене» 3 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

В прошлой регулярке столичная команда накопила 83 очка в 60 играх и оказалась в топ-3 турнирной таблицы Западной конференции.

В первом плей-офф раунде Кубка Гагарина «Динамо» Москва без особых проблем прошло «Северсталь» — 4:1, а вот в четвертьфинале сине-белые пострадали от СКА — 1:4.

После завершения сезона стало известно о том, что тренер Владимир Крикунов уходит в отставку. Теперь команду будет тащить за собой Алексей Кудашов.

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В рамках предсезонной подготовки «Динамо» Москва провело 10 встреч, выиграв 8 из них. Во второй половине августа москвичи добыли 5 побед кряду. Их соперниками были «Адмирал» (2:1), «Авангард» (5:1), ЦСКА (3:2), «Амур» (3:2) и «Куньлунь» (8:3).

«Динамо» Минск

Ребята из Белоруссии провели достойную регулярку 2020/21, в ходе которой им удалось накопить 67 очков и занять седьмое место в Западной конференции.

А вот в раунде на вылет «Динамо» Минск не повезло попасть на СКА. В противостоянии с питерцами команда Крэйга Вудкрофта была явно слабее — 1:4.

Перед предстоящим сезоном «Динамо» Минск поучаствовало в шести товарняках. В трех играх в конце июля и начале августа «зубры» уступили «Адмиралу» (3:4 Б), а также победили «Сибирь» (4:3 ОТ) и «Северсталь» (3:2).

Сыграло «Динамо» Минск и в Кубке Белорусии, где одолело «Шахтер» Солигорск (7:1) и «Юность» (4:2). В последнем товарняке команда Крэйга Вудкрофта разделалась с «Динамо» Рига (3:2 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа «Динамо» Москва оценивается в 1.63, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.84, а на победу «Динамо» Минск — 4.26.

В новый сезон москвичи входят не с лучшими изменениями. Летом команду покинули сразу 10 нападающих , с которыми динамовцы демонстрировали неплохие результаты ранее.

Минский же клуб летом не пережил никаких неприятных ситуаций. Команда Вудкрофта снова намерена пошуметь, как в прошлой КХЛ. В Москве «зубры» могут и не выиграть, но крупно они точно не сольются. Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Минск с форой +1 за 1.97.