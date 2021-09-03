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    В зарубе двух «Динамо» гости из Минска выступят успешно?

    «Динамо» Москва — «Динамо» Минск. Прогноз и ставка (к. 1.97) на хоккейный матч КХЛ 3 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Динамо» Минск
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    «Динамо» Минск
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «ВТБ Арене» 3 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 03 Сентября 2021 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:30 Динамо Минск Динамо Минск
  • Минск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 4.20
  • Ставка!
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    «Динамо» Москва

    В прошлой регулярке столичная команда накопила 83 очка в 60 играх и оказалась в топ-3 турнирной таблицы Западной конференции.

    В первом плей-офф раунде Кубка Гагарина «Динамо» Москва без особых проблем прошло «Северсталь» — 4:1, а вот в четвертьфинале сине-белые пострадали от СКА — 1:4.

    После завершения сезона стало известно о том, что тренер Владимир Крикунов уходит в отставку. Теперь команду будет тащить за собой Алексей Кудашов.

    Все прогнозы на КХЛ

    В рамках предсезонной подготовки «Динамо» Москва провело 10 встреч, выиграв 8 из них. Во второй половине августа москвичи добыли 5 побед кряду. Их соперниками были «Адмирал» (2:1), «Авангард» (5:1), ЦСКА (3:2), «Амур» (3:2) и «Куньлунь» (8:3).

    «Динамо» Минск

    Ребята из Белоруссии провели достойную регулярку 2020/21, в ходе которой им удалось накопить 67 очков и занять седьмое место в Западной конференции.

    А вот в раунде на вылет «Динамо» Минск не повезло попасть на СКА. В противостоянии с питерцами команда Крэйга Вудкрофта была явно слабее — 1:4.

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    • Перед предстоящим сезоном «Динамо» Минск поучаствовало в шести товарняках. В трех играх в конце июля и начале августа «зубры» уступили «Адмиралу» (3:4 Б), а также победили «Сибирь» (4:3 ОТ) и «Северсталь» (3:2).

    Сыграло «Динамо» Минск и в Кубке Белорусии, где одолело «Шахтер» Солигорск (7:1) и «Юность» (4:2). В последнем товарняке команда Крэйга Вудкрофта разделалась с «Динамо» Рига (3:2 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа «Динамо» Москва оценивается в 1.63, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.84, а на победу «Динамо» Минск — 4.26.

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    В новый сезон москвичи входят не с лучшими изменениями. Летом команду покинули сразу 10 нападающих, с которыми динамовцы демонстрировали неплохие результаты ранее.

    Минский же клуб летом не пережил никаких неприятных ситуаций. Команда Вудкрофта снова намерена пошуметь, как в прошлой КХЛ. В Москве «зубры» могут и не выиграть, но крупно они точно не сольются. Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Минск с форой +1 за 1.97.

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    «Динамо» Москва — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 03.09.2021. Прогнозы на хоккей. В зарубе двух «Динамо» гости из Минска выступят успешно?
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