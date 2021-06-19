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    Как «Вегас» проведет первый гостевой матч в 1/2 финала?

    «Монреаль» — «Вегас». Прогноз и ставка (к. 2.13) на хоккейный матч Кубка Стэнли 19 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Монреаль» — «Вегас»
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    В третьем матче 1/2 финала Кубка Стэнли «Монреаль» будет принимать «Вегас». Матч пройдет в «Белл Центре» 19 июня. Начало встречи — в 03:00 мск. «Монреаль» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 19 Июня 2021 года
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    «Монреаль»

    Команда из Квебека, Канада, в плей-офф не перестает удивлять. В первом раунде на вылет она вынесла лидеров Северного дивизиона — «Торонто». Ту серию «Хабс» начали с победы (2:1).

    Затем «Монреаль» пережил три поражения (1:5; 1:2; 0:4), после чего сам стрельнул тремя удачными исходами (4:3 ОТ; 3:2 ОТ; 3:1). В четвертьфинале «славные» встретились с «Виннипегом».

    Противостояние с «Джетс» оказалось для подопечных Доминика Дюшарма более лайтовым, так как «Виннипег» одержал четыре победы подряд (5:3; 1:0; 5:1; 3:2 ОТ).

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    Полуфинальная серия с «Вегасом» началась для «Хабс» с разгрома (1:4). Однако во второй встрече «трехцветные» выровняли положение (3:2).

    «Вегас»

    Коллектив, представляющий Неваду, США, устроил месиво уже в первой серии. На стадии 1/8 финала «Голден Найтс» провели семь поединков с «Миннесотой».

    После поражения в первой игре (0:1 ОТ), «Вегас» трижды кряду прибил «дикарей» (3:1; 5:2; 4:0). Но позже «отбросы» успели пару раз слиться (2:4; 0:3), а в финальной встрече они разгромили «Минни» (6:2).

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    • Противостояние с «Колорадо» в рамках четвертьфинала стартовало для команды Питера Дебура с выездных поражений (1:7: 2:3 ОТ), после которых «рыцари» провели череду победных матчей (3:2; 5:1; 3:2 ОТ; 6:3).

    Многообещающе «Вегас» начал серию с «Монреалем». Дома «Голден Найтс» снесли «Хабс» (4:1). Однако во второй встрече на «Т-Мобайл Арене» хозяев опустили (2:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Монреаля» оценивается в 3.11, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.20, а на победу «Вегаса» — 2.14.

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    В первой игре команда Дебура победила без вопросов, а во втором матче она слилась, но провела достойный поединок.

    Расклад сил и путь к финалу все еще зависит только от «Голден Найтс», так как они не перестают быть фаворитами серии. Наши прогноз и ставка — победа «Вегаса» за 2.14.

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