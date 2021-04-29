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    «Оттава» снова сыграет удачно против «Ванкувера»?

    «Оттава» — «Ванкувер». Прогноз и ставка (к. 1.71) на хоккейный матч НХЛ 29 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Оттава» — «Ванкувер»
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    Алекс Форментон в игре против «Ванкувера»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Оттава» будет принимать «Ванкувер». Матч пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 29 апреля. Начало встречи — в 00:30 мск. «Оттава» — «Ванкувер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 29 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.20
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
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    «Оттава»

    В 49 играх регулярного первенства команда из провинции Онтарио, Канада, заработала 40 очков. В рейтинге Северного дивизиона она находится на седьмом месте.

    Но в последнее время «Оттава» демонстрирует вполне себе приличные результаты. В семи предыдущих встречах «полководцы» одержали пять побед.

    В одном из удачных матчей «Сенс» разобрались с «Виннипегом» (4:2), после чего уступили «Джетс» во второй стыковой игре (2:3). Позже ребята Ди Джея Смита выдали серию из трех побед.

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    «Оттава» успела обыграть «Монреаль» (4:0), «Калгари» (4:2) и «Ванкувер» (3:0). Затем «сенаторы» слились «Ванкуверу» (2:4) и прихлопнули «Накс» в домашней встрече (2:1).

    «Ванкувер»

    Канадский клуб из Британской Колумбии имеет в своем активе 41 балл, заработанный в 42 играх «регулярки». В таблице Северного дивизиона «Кэнакс» занимают шестое место.

    Перед уходом на вынужденный карантин ослабленный «Ванкувер» потерпел три поражения кряду. Уступила команда «Монреалю» (4:5 Б) и «Виннипегу» (0:4; 1:5).

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    • После самоизоляции ребята Трэвиса Грина успели принять участие в пяти матчах, в трех из которых они победили. Возвращение на лед «Накс» отпраздновали хорошими играми с «Торонто» (3:2 ОТ; 6:3).

    А соперником «Ванкувера» в трех следующих матчах была «Оттава». В двух встречах команда Грина уступила (0:3; 1:2), а между ними была победа (4:2).

    Прогноз

    Победа «Оттавы» оценивается в 2.62, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.56, а на победу «Ванкувера» — 2.35.

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    Несмотря на удачное возвращение после карантина, против «Оттавы» «Ванкувер» играет слабо. «Сенаторы» даже на последнем месте умудряются доставлять проблемы соперникам.

    В очередной их встрече коллектив Ди Джея Смита снова попробует огорчить гостей. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Оттавы» больше 2.5 за 1.71.

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