В матче регулярного сезона НХЛ «Оттава» будет принимать «Ванкувер». Матч пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 29 апреля. Начало встречи — в 00:30 мск. «Оттава» — «Ванкувер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оттава»

В 49 играх регулярного первенства команда из провинции Онтарио, Канада, заработала 40 очков. В рейтинге Северного дивизиона она находится на седьмом месте.

Но в последнее время «Оттава» демонстрирует вполне себе приличные результаты. В семи предыдущих встречах «полководцы» одержали пять побед.

В одном из удачных матчей «Сенс» разобрались с «Виннипегом» (4:2), после чего уступили «Джетс» во второй стыковой игре (2:3). Позже ребята Ди Джея Смита выдали серию из трех побед.

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«Оттава» успела обыграть «Монреаль» (4:0), «Калгари» (4:2) и «Ванкувер» (3:0). Затем «сенаторы» слились «Ванкуверу» (2:4) и прихлопнули «Накс» в домашней встрече (2:1).

«Ванкувер»

Канадский клуб из Британской Колумбии имеет в своем активе 41 балл, заработанный в 42 играх «регулярки». В таблице Северного дивизиона «Кэнакс» занимают шестое место.

Перед уходом на вынужденный карантин ослабленный «Ванкувер» потерпел три поражения кряду. Уступила команда «Монреалю» (4:5 Б) и «Виннипегу» (0:4; 1:5).

После самоизоляции ребята Трэвиса Грина успели принять участие в пяти матчах, в трех из которых они победили. Возвращение на лед «Накс» отпраздновали хорошими играми с «Торонто» (3:2 ОТ; 6:3).

А соперником «Ванкувера» в трех следующих матчах была «Оттава». В двух встречах команда Грина уступила (0:3; 1:2), а между ними была победа (4:2).

Прогноз

Победа «Оттавы» оценивается в 2.62, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.56, а на победу «Ванкувера» — 2.35.

Несмотря на удачное возвращение после карантина, против «Оттавы» «Ванкувер» играет слабо. «Сенаторы» даже на последнем месте умудряются доставлять проблемы соперникам.

В очередной их встрече коллектив Ди Джея Смита снова попробует огорчить гостей. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Оттавы» больше 2.5 за 1.71.