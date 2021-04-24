В матче регулярного сезона НХЛ «Калгари» будет принимать «Монреаль». Матч пройдет в «Скоушабэнк-Сэдлдоум» 24 апреля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Калгари» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Калгари»

В 45 матчах регулярного первенства команда из провинции Альберта, Канада, заработала 41 балл. В турнирной таблице Северного дивизиона она находится на пятом месте.

В последней игре прошлого месяца «Калгари» на своем льду облажался в дуэли с «Виннипегом» (1:5). С этого поединка началась серия из четырех поражений.

В остальных матчах «Флеймз» уступили «Эдмонтону» (2:3) и дважды «Торонто» (2:4; 3:5). Но позже ребята Дэррила Саттера выдали небольшой победный отрезок.

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«Калгари» обыграл «Эдмонтон» (5:0), «Торонто» (3:2 ОТ) и «Монреаль» (4:1). В последних двух поединках «огоньки» снова остались без очков. Они слились «Монреалю» (1:2) и «Оттаве» (2:4).

«Монреаль»

Канадский коллектив из провинции Квебек провел в чемпионате 44 встречи и набрал за все это время 49 очков. В рейтинге Северного дивизиона он занимает четвертую позицию.

В первой половине месяца «Монреаль» пережил не самый приятный отрезок, в ходе которого команда проиграла три поединка. Уступили «Хабс» «Торонто» (2:3) и «Виннипегу» (2:4; 0:5).

После разгрома в противостоянии с «Джетс» подопечные Доминика Дюшарма победили «Торонто» (4:2), а затем «трехцветные» уступили (1:4) и одержали верх над «Калгари» (2:1).

Следующим соперником «Монреаля» была «Оттава». Но во встрече с последним клубом дивизиона «Хабс» крупно проиграли (0:4). Позже «славные» слились «Эдмонтону» (1:4) и победили «Ойлерз» во втором матче (4:3).

Прогноз

Победа «Калгари» оценивается в 2.73, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Монреаля» — 2.31.

Если не принимать во внимание печальные дела «Оттавы», которая идет последней, то «Калгари» и «Монреаль» на данный момент являются самыми часто пропускающими клубами «Севера».

Кроме того, результаты этих коллективов очень нестабильны. Они могут выдать разгромную победу, после чего будет крупное поражение.

От личной встречи соседей по таблице стоит ждать «верхового» исхода, учитывая, что «Калгари» еще способен сократить разрыв между четвертой строчкой. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 1.63.