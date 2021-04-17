В матче регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» будут принимать «Нью-Джерси». Матч пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 17 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск. «Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

Ребята с Манхэттена провели в «регулярке» 43 встречи. В них было набрано 48 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона Нью-Йоркская команда занимает пятое место.

Текущий месяц в НХЛ «Рейнджерс» начали с поединков против «Баффало». В «КиБанк Центре» «синерубашечники» по разу победили (3:2 ОТ) и потерпели неудачу (2:3 Б).

После матчей с последним клубом дивизиона «Рейнджерс» зарубились с «Питтсбургом». И снова коллектив Дэвида Куинна одержал верх (8:4) и крупно влетел «пингвинам» (2:5).

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В такой же манере прошло и дерби с «Айлендерс», где «Рейнджерс» взяли очки (4:1), а позже потеряли баллы (2:3 ОТ). Два последних поединка «рейнджеры» провели против «Джерси». Оба раза команда Куинна затащила встречи с крупным счетом (3:0; 4:0).

«Нью-Джерси»

Коллектив из Ньюарка имеет в своем резерве 34 балла, которые были накоплены за 42 поединка «регулярки». В Восточном дивизионе он находится на седьмой позиции.

С 31 марта по 7 апреля «Нью-Джерси» четырежды вышел на лед. И в каждой встрече «Девс» потеряли очки. Началась негативная серия с поражения от «Бостона» (4:5 Б).

Позже «Девилз» дважды уступили «Вашингтону» (1:2 ОТ; 4:5) и оказались слабее «Баффало» (3:5). Разбавить предыдущие неудачи коллективу из Ньюарка удалось во второй стыковой игре с «Баффало» (6:3).

Но после битвы аутсайдеров команда Линди Раффа потерпела еще четыре поражения. «Нью-Джерси» оказался слабее «Питтсбурга» (4:6; 2:5) и «Рейнджерс» (0:3; 0:4).

Прогноз

Победа «Рейнджерс» оценивается в 1.60, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.15, а на победу «Нью-Джерси» — 4.88.

В последних матчах против «дьяволов» «Рейнджерс» выступили достойно. Они добыли две победы, не пропустив ни единого гола.

Команда Линди Раффа же сейчас застряла в игровом кризисе. Она практически не набирает очки и терпит крупные неудачи.

Тягаться даже с нестабильными «рейнджерами» «Нью-Джерси» будет трудно. Скорее всего, гости снова останутся с плохим настроением. Наши прогноз и ставка — победа «Рейнджерс» за 1.60.