В матче регулярного сезона НХЛ «Бостон» будет принимать «Нью-Джерси». Матч пройдет в «ТД Гарден» 31 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Бостон» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

Бостонская команда в 31 игре регулярного сезона заработала 39 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона она замыкает четверку сильнейших.

Сейчас результаты «Бостона» нельзя назвать стабильными. Команда часто теряет баллы и иногда проигрывает соперникам с крупным счетом.

В паре таких матчей «медведи» были разгромлены «Рейнджерс» (0:4) и «Питтсбургом» (1:4). А после двух неудачных поединков «Бис» отомстили «пингвинам» (2:1).

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Позже ребята Брюса Кэссиди катнули «Баффало» (4:1), проиграли «Айлендерс» (3:4 ОТ), вырвали победу у того же «Баффало» у себя дома (3:2) и минимально уступили «Джерси» (0:1).

«Нью-Джерси»

Клуб из Ньюарка в текущем сезоне вышел на лед 33 раза. За все свои матчи он заработал 30 баллов и занял седьмое место в турнирной таблице Восточного дивизиона.

После неприятного отрезка из четырех поединков без побед «Девс» обыграли «Баффало» 17 марта (3:2) и прихлопнули «Питтсбург» 19 числа (3:2). А в следующей встрече с «Пенс» «Нью-Джерси» уступил (1:3).

Еще в одном матче с «пингвинами» команда Линди Раффа одержала победу (2:1 ОТ). А через несколько дней «дьяволы» в «Веллс Фарго Центре» отобрали очки у «Филадельфии» (4:3).

Без набранных баллов «Нью-Джерси» остался в парочке встреч с «Вашингтоном» на «Кэпитал Уан Арене» (3:4; 0:4). А в недавнем поединке «Девс» минимально победили «Бостон» (1:0).

Прогноз

Победа «Бостона» оценивается в 1.87, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.28, а на победу «Нью-Джерси» — 3.88.

Бостонский клуб в текущем сезоне приучил к тому, что он может потерять очки в играх с командами из нижней части таблицы Восточного дивизиона. Поединки с «Девс» не были исключением.

Коллектив Линди Раффа знает, как противостоять «Бостону». Поэтому в очередной их очной встрече гости снова повоюют за пару баллов. Наши прогноз и ставка — победа «Нью-Джерси» или ничья с коэффициентом 1.97.