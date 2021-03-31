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    «Нью-Джерси» способен на еще один подвиг в Бостоне?

    «Бостон» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставка (к. 1.97) на хоккейный матч НХЛ 31 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Нью-Джерси»
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    «Нью-Джерси» в недавней игре с «Бостоном»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Бостон» будет принимать «Нью-Джерси». Матч пройдет в «ТД Гарден» 31 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Бостон» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 31 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.10
  • 2
  • 3.90
  • Ставка!
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    «Бостон»

    Бостонская команда в 31 игре регулярного сезона заработала 39 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона она замыкает четверку сильнейших.

    Сейчас результаты «Бостона» нельзя назвать стабильными. Команда часто теряет баллы и иногда проигрывает соперникам с крупным счетом.

    В паре таких матчей «медведи» были разгромлены «Рейнджерс» (0:4) и «Питтсбургом» (1:4). А после двух неудачных поединков «Бис» отомстили «пингвинам» (2:1).

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    Позже ребята Брюса Кэссиди катнули «Баффало» (4:1), проиграли «Айлендерс» (3:4 ОТ), вырвали победу у того же «Баффало» у себя дома (3:2) и минимально уступили «Джерси» (0:1).

    «Нью-Джерси»

    Клуб из Ньюарка в текущем сезоне вышел на лед 33 раза. За все свои матчи он заработал 30 баллов и занял седьмое место в турнирной таблице Восточного дивизиона.

    После неприятного отрезка из четырех поединков без побед «Девс» обыграли «Баффало» 17 марта (3:2) и прихлопнули «Питтсбург» 19 числа (3:2). А в следующей встрече с «Пенс» «Нью-Джерси» уступил (1:3).

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    • Еще в одном матче с «пингвинами» команда Линди Раффа одержала победу (2:1 ОТ). А через несколько дней «дьяволы» в «Веллс Фарго Центре» отобрали очки у «Филадельфии» (4:3).

    Без набранных баллов «Нью-Джерси» остался в парочке встреч с «Вашингтоном» на «Кэпитал Уан Арене» (3:4; 0:4). А в недавнем поединке «Девс» минимально победили «Бостон» (1:0).

    Прогноз

    Победа «Бостона» оценивается в 1.87, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.28, а на победу «Нью-Джерси» — 3.88.

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    Бостонский клуб в текущем сезоне приучил к тому, что он может потерять очки в играх с командами из нижней части таблицы Восточного дивизиона. Поединки с «Девс» не были исключением.

    Коллектив Линди Раффа знает, как противостоять «Бостону». Поэтому в очередной их очной встрече гости снова повоюют за пару баллов. Наши прогноз и ставка — победа «Нью-Джерси» или ничья с коэффициентом 1.97.

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    Прогноз и ставка на матч «Бостон» — «Нью-Джерси» 31.03.2021 в 02:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.97.
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