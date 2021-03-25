В матче регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч пройдет в «САП Центре» 25 марта. Начало встречи — в 05:30 мск. «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Хосе»

Хоккейный клуб из Сан-Хосе провел в чемпионате 30 матчей и заработал в них 28 очков. В турнирной таблице Западного дивизиона он находится на седьмой строчке.

С 9 по 14 марта «Сан-Хосе» выдал один из самых продолжительных победных отрезков в текущем сезоне. Он насчитывает три матча. Для предпоследней команды это достижение.

В упомянутых поединках «рыбы» взяли верх над «Сент-Луисом» (3:2 ОТ) и «Анахаймом» (6:0; 3:1). А после игр с «утками» ребята Боба Бугнера взялись за старое и потерпели четыре поражения.

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Дважды «Сан-Хосе» уступил «Вегасу» (1:2; 4:5), после чего «акулы» не смогли справиться с «Сент-Луисом» (1:2 Б; 2:5). В недавнем же матче «Шаркс» вырвали победу у «Лос-Анджелеса» (2:1).

«Лос-Анджелес»

Еще один калифорнийский клуб сыграл в 31 матче «регулярки» и заработал 32 балла. В зачете Западного дивизиона его подвинули на шестое место.

В последнее время у «Лос-Анджелеса» не идет игра в гостях. Крайняя победа на чужом льду датирована 11 марта. В тот вечер «Кингз» катком прошлись по «Анахайму» (5:1).

В двух следующих выездных встречах подопечные Тодда Маклеллана уступили «Колорадо» (0:2; 1:4). А у себя дома «монархи» прибили «Сент-Луис» (4:1).

Еще в двух матчах в «Стейплс Центре» «Лос-Анджелес» проиграл (2:4) и победил (3:1) «Вегас». В очередном поединке в гостях «ферзи» не справились с «Сан-Хосе» (1:2).

Прогноз

Победа «Сан-Хосе» оценивается в 2.44, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.32, а на победу «Лос-Анджелеса» — 2.60.

Последние неудачные результаты опустили «Кингз» на шестое место. А от зоны плей-офф команда теперь отстает на 5 пунктов.

Ребята Маклеллана понимают, что нужно что-то менять. А вновь набрать уверенный ход можно во встрече с одним из последних клубов дивизиона, взяв при этом реванш за недавнее поражение. Наши прогнозы и ставка — индивидуальный тотал «Лос-Анджелеса» больше 2.5 за 1.69.