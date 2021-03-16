В матче регулярного сезона НХЛ «Вегас» будет принимать «Сан-Хосе». Матч пройдет на «Т-Мобайл Арене» 16 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Вегас» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вегас»

Коллектив из Парадайса, пригорода Лас-Вегаса, в 25 поединках регулярного первенства сумел заработать 37 очков, благодаря чему он возглавляет рейтинг Западного дивизиона.

С 23 февраля по 7 марта «Вегас» провел шесть матчей без поражений. В начале этой серии «отбросы» на выезде обыграли «Колорадо» (3:0) и «Анахайм» (3:2 ОТ).

Затем команда Питера Дебура по два раза хлопнула «Миннесоту» (5:4 ОТ; 5:1) и «Сан-Хосе» (5:4 ОТ; 4:0). А в двух следующих встречах с «Миннесотой» ребята из Парадайса проиграли (0:2; 3:4).

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После неудачных матчей с «дикарями» «Вегас» дважды зарубился с «Сент-Луисом». В обоих гостевых поединках подопечные Дебура победили (5:4 ОТ; 5:1).

«Сан-Хосе»

Команда из Сан-Хосе, штат Калифорния, также сыграла в 25 матчах «регулярки», но заработать ей удалось всего 25 очков. Из-за этого «рыбы» идут седьмыми в дивизионе.

В начале марта «Сан-Хосе» добыл крупную победу над «Колорадо» (6:2), после чего «акулы» пережили три поражения. И начались они с разгрома от того же «Колорадо» (0:4).

В двух следующих поединках команда Боба Бугнера принимала «Вегас». Снова «Шаркс» потерпели неудачи (4:5 ОТ; 0:4). А вот три других матча «изумрудные» обернули в свою пользу.

Сперва в «САП Центре» «Сан-Хосе» вырвал победу у «Сент-Луиса» (3:2 ОТ), а затем в «Хонда Центре» «акулы» дважды разобрались с «Анахаймом» (6:0; 3:1).

Прогноз

На победу «Вегаса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.65, на ничью — 5.15, а на победу «Сан-Хосе» — 4.44.

В нынешней «регулярке» команды из разных полюсов таблицы пересекались между собой трижды. Все три поединка затащили «отбросы».

В двух матчах они не пропустили от «Сан-Хосе» больше гола. У себя дома коллектив Дебура также должен спокойно разбираться с предпоследним клубом, не позволяя тому активничать в атаке. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сан-Хосе» меньше 2.5 за 1.63.