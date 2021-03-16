ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» проиграл «Арсеналу» на выезде«Арсенал» доказал: прогресс «Тоттенхэма» оказался ложью «Локомотив» — «Сочи»Дубль Камано и три ассиста Жемалетдинова. Николич возвращает «Локо» в еврокубки Серхио АгуэроОбновленный «Сити» заиграл после перерыва. «Горожане» разгромили «Фулхэм»
  • 13:37
    • Объявлен состав сборной России на молодежный чемпионат Европы
  • 13:31
    • Головин и Дзюба вызваны в сборную России на матчи с Мальтой, Словенией и Словакией
  • 15:07
    • КХЛ назвала лучших игроков по итогам первого раунда плей-офф
  • 08:19
    • Футболиста «Ростова» поймали на применении допинга
  • 09:09
    • Во время матча ПСЖ ограбили дома Ди Марии и Маркиньоса
  • 07:59
    • Медведев — вторая ракетка мира
    Все новости спорта

    «Вегас» сдержит атаку предпоследней команды дивизиона?

    «Вегас» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставка (к. 1.63) на хоккейный матч НХЛ 16 марта 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вегас Голден Найтс Прогнозы на Сан-Хосе Шаркс
    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Сан-Хосе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марк Стоун
    В матче регулярного сезона НХЛ «Вегас» будет принимать «Сан-Хосе». Матч пройдет на «Т-Мобайл Арене» 16 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Вегас» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 16 Марта 2021 года
    Вегас
  • НХЛ
    •  Вегас 05:00 Сан-Хосе Сан-Хосе
  • Сан-Хосе
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 4.20
  • Ставка!
    •

    «Вегас»

    Коллектив из Парадайса, пригорода Лас-Вегаса, в 25 поединках регулярного первенства сумел заработать 37 очков, благодаря чему он возглавляет рейтинг Западного дивизиона.

    С 23 февраля по 7 марта «Вегас» провел шесть матчей без поражений. В начале этой серии «отбросы» на выезде обыграли «Колорадо» (3:0) и «Анахайм» (3:2 ОТ).

    Затем команда Питера Дебура по два раза хлопнула «Миннесоту» (5:4 ОТ; 5:1) и «Сан-Хосе» (5:4 ОТ; 4:0). А в двух следующих встречах с «Миннесотой» ребята из Парадайса проиграли (0:2; 3:4).

    Все прогнозы на НХЛ

    После неудачных матчей с «дикарями» «Вегас» дважды зарубился с «Сент-Луисом». В обоих гостевых поединках подопечные Дебура победили (5:4 ОТ; 5:1).

    «Сан-Хосе»

    Команда из Сан-Хосе, штат Калифорния, также сыграла в 25 матчах «регулярки», но заработать ей удалось всего 25 очков. Из-за этого «рыбы» идут седьмыми в дивизионе.

    В начале марта «Сан-Хосе» добыл крупную победу над «Колорадо» (6:2), после чего «акулы» пережили три поражения. И начались они с разгрома от того же «Колорадо» (0:4).

  • НХЛ. «Миннесота» разгромила «Аризону», «Нью-Джерси» проиграл «Айлендерс»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 15 марта
  • Сегодня

    • В двух следующих поединках команда Боба Бугнера принимала «Вегас». Снова «Шаркс» потерпели неудачи (4:5 ОТ; 0:4). А вот три других матча «изумрудные» обернули в свою пользу.

    Сперва в «САП Центре» «Сан-Хосе» вырвал победу у «Сент-Луиса» (3:2 ОТ), а затем в «Хонда Центре» «акулы» дважды разобрались с «Анахаймом» (6:0; 3:1).

    Прогноз

    На победу «Вегаса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.65, на ничью — 5.15, а на победу «Сан-Хосе» — 4.44.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    В нынешней «регулярке» команды из разных полюсов таблицы пересекались между собой трижды. Все три поединка затащили «отбросы».

    В двух матчах они не пропустили от «Сан-Хосе» больше гола. У себя дома коллектив Дебура также должен спокойно разбираться с предпоследним клубом, не позволяя тому активничать в атаке. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сан-Хосе» меньше 2.5 за 1.63.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Альмерия — Алькоркон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Гент — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Барселона — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  3.19
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Флорида — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Питтсбург — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Баффало — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Виннипег — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Калгари — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Денвер — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Кьево — Фрозиноне
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Ошибка Роналду и провал Пирло. «Порту» заслуженно отобрал у «Юве» путевку в четвертьфинал
    • 14:48 10/03/2021     «Динамо» — «Спартак»
  • Красно-белый реванш. «Спартак» одолел «Динамо» и вернулся в борьбу за золото
    • Вчера в 00:30     ПСЖ — «Барселона»
  • Чуда не случилось. Месси вылетел из Лиги чемпионов вслед за Роналду
    • 02:36 11/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Вегас» — «Сан-Хосе» 16.03.2021 в 05:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.63.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры