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    «Бостон» оставит «Нью-Джерси» без набранных очков?

    «Бостон» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставка (к. 1.77) на хоккейный матч НХЛ 8 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Нью-Джерси»
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    Патрис Бержерон
    В матче регулярного сезона НХЛ «Бостон» будет принимать «Нью-Джерси». Матч пройдет в «ТД Гарден» 8 марта. Начало встречи — в 00:00 мск. «Бостон» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 08 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.50
  • 2
  • 3.85
  • Ставка!
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    «Бостон»

    Бостонский коллектив опустился на третье место в зачете Восточного дивизиона. Приняв участие в 21 матче регулярного чемпионата, он заработал 29 очков.

    В своих восьми последних встречах «Бостон» 5 раз оставался без набранных баллов. В одном таком поединке «медведи» дома оказались слабее «Нью-Джерси» (2:3).

    После игры с «дьяволами» команда Брюса Кэссиди в «ТД Гарден» разнесла «Филадельфию» (3:7), а затем в Нью-Йорке «Бис» уступили «Айлендерс» (2:7) и «Рейнджерс» (2:6).

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    Далее «Бостон» взял у «рейнджеров» реванш (4:1), а позже он потерпел поражение от «Вашингтона» (1:2 Б). Еще в одном поединке с «Кэпс» «Брюинз» были сильнее (5:1).

    «Нью-Джерси»

    Пока ребята из Ньюарка все еще находятся на седьмой позиции в зачете Восточного дивизиона. На данный момент на их счету имеется 16 баллов, добытых в 19 поединках.

    После победы над «Бостоном» (3:2) «Нью-Джерси» потерпел поражения в семи матчах из восьми. Серия потерь началась с домашней игры с «Баффало» (2:3).

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    • Затем «Девс» уступили «Вашингтону» (3:4) и «Баффало» (1:4). А слегка разбавить неудачи команде Линди Раффа удалось еще в одной дуэли с «Себс» (4:3 ОТ).

    Четыре последних встречи «Нью-Джерси» провел в Ньюарке. И ни в одном матче в статусе хозяев «дьяволы» не победили. Коллектив Раффа влетел «Вашингтону» (2:5; 2:3), «Айлендерс» (1:2) и «Рейнджерс» (1:6).

    Прогноз

    На победу «Бостона» в этой игре букмекеры дают коэффициент 1.77, на ничью — 4.72, а на победу «Нью-Джерси» — 4.02.

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    Коллектив Кэссиди начал опускаться в таблице «Востока» во второй половине февраля. И «Нью-Джерси» разок повлиял на турнирное положение «Бис».

    Хозяева в «ТД Гарден» возьмут реванш за то поражение, учитывая, что сами «дьяволы» сейчас проигрывают матч за матчем. Наши прогноз и ставка — победа «Бостона» с коэффициентом 1.77.

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