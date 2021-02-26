В матче регулярного сезона НХЛ «Баффало» будет принимать «Нью-Джерси». Матч пройдет в «Нассау Колизеум» 26 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Баффало» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Баффало»

Команда из Буффало после 16 сыгранных матчей имеет в своей копилке 14 очков. Из-за таких показателей она находится на последнем месте в Восточном дивизионе.

В финальной игре января «Баффало» дома уступил «Нью-Джерси» (3:5), после чего серия поражений «Себс» затянулась еще на 3 поединка.

Остались без очков «мечи» во встречах с «Айлендерс» (3:1; 3:0) и «Вашингтоном» (3:1). А в очередной дуэли с «Нью-Джерси» «Себс» добыли победу (3:2).

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Затем подопечные Ральфа Крюгера в Нью-Йорке не справились с «Айлендерс» (2:3). Еще одна битва с «Нью-Джерси» завершилась для «Баффало» крупной победой (4:1).

«Нью-Джерси»

Коллектив из Ньюарка пока успел сыграть в 14 встречах «регулярки». В этих матчах ему удалось заработать только 14 баллов. Сейчас команда занимает седьмое место в Восточном дивизионе.

После выхода из карантина «Нью-Джерси» провел два неплохих поединка на выезде. В одном матче «Девс» разгромили «Рейнджерс» (5:2).

А в следующей игре подопечные Линди Раффа одержали верх над «Бостоном» (3:2). В трех последних поединках «дьяволы» не набрали ни единого балла.

Сперва дома «Нью-Джерси» уступил «Баффало» (3:2), после чего была потеря в гостевой встрече с «Вашингтоном» (3:4). А затем «дьяволы» крупно влетели тому же «Баффало» (1:4).

Прогноз

Победа «Баффало» в предстоящей игре оценивается в 2.47, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Нью-Джерси» — 2.53.

В трех играх из четырех против «Нью-Джерси» в текущем сезоне «мечи» победили. В каждом матче было забито 5+ голов.

Разумеется, такая статистика личных встреч не может устраивать «дьяволов», которые в гостях и попытаются ее улучшить. Наши прогноз и ставка — «Нью-Джерси» не проиграет и тотал больше 4.5 с коэффициентом 2.60.