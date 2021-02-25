В матче регулярного сезона КХЛ «Спартак» будет принимать «Сибирь». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 25 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

Московский клуб после 58 матчей регулярного первенства имеет 62 очка на счету. В таблице Западной конференции он оказался восьмым и обеспечил себе путевку в плей-офф.

В этом месяце «Спартак» провел 7 поединков, а победить сумел в пяти из них. Все началось с удачного выезда в Мытищи, где «гладиаторы» разобрались с «Куньлунем» (5:3).

Позже подопечные Олега Знарка крупно влетели «Северстали» (2:5). А перед паузой на матчи сборных красно-белые взяли верх над рижским «Динамо» (2:1).

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После Евротура «Спартак» проиграл СКА (1:3), а затем ребята из столицы победили «Торпедо» (3:2), «Ак Барс» в овертайме (3:2) и «Сочи» (6:1).

«Сибирь»

Уже давно известно о том, что клуб из Новосибирска останется в текущем сезоне без плей-офф. В зачете «Востока» он девятый с 54 очками в резерве.

С 31 января по 5 февраля «Сибирь» проиграла три встречи кряду. Пару раз она в Хабаровске влетела «Амуру» (1:3; 1:3), а затем дома не смогла справиться с «Барысом» (2:3).

Вернувшись к играм после Евротура «снеговики» на своем льду сумели обыграть «Нефтехимик» в дополнительное время (2:1), после чего было крупное поражение от «Авангарда» (0:3).

Два последних матча «Сибирь» провела на выезде. В Нур-Султане команда Николая Заварухина разнесла «Барыс» (5:1), а в Челябинске — «Трактор» (4:2).

Прогноз

На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.35, на ничью — 5.50, а на победу «Сибири» — 7.50.

В решающем матче заочной битвы за плей-офф красно-белые разбили «Сочи» (6:1). Концовку регулярного сезона московский клуб проводит неплохо.

В трех последних поединках «гладиаторы» победили, а в двух из них было забито 5+ голов в основное время. Наши прогноз и ставка — «Спартак» не проиграет и тотал больше 4.5 с коэффициентом 2.07.