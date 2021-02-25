ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артемий ПанаринПолитический заказ. Назаров обвинил Панарина в преступлении десятилетней давности Лерой Сане и Роберт ЛевандовскиБлицкриг по-мюнхенски. «Бавария» наказала «Лацио» за ошибки Жоан ЛапортаПрезидентские выборы в «Барселоне». Кандидаты поделились планами
  • 11:25
    • «Йокерит» проведет домашние матчи плей-офф КХЛ на аренах соперников
    Все новости спорта

    «Спартак» проведет яркий матч с «Сибирью»?

    «Спартак» — «Сибирь». Прогноз и ставка (к. 2.07) на хоккейный матч КХЛ 25 февраля 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Спартак Прогнозы на Сибирь
    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Сибирь»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мартин Бакош
    В матче регулярного сезона КХЛ «Спартак» будет принимать «Сибирь». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 25 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Спартак»

    Московский клуб после 58 матчей регулярного первенства имеет 62 очка на счету. В таблице Западной конференции он оказался восьмым и обеспечил себе путевку в плей-офф.

    В этом месяце «Спартак» провел 7 поединков, а победить сумел в пяти из них. Все началось с удачного выезда в Мытищи, где «гладиаторы» разобрались с «Куньлунем» (5:3).

    Позже подопечные Олега Знарка крупно влетели «Северстали» (2:5). А перед паузой на матчи сборных красно-белые взяли верх над рижским «Динамо» (2:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    После Евротура «Спартак» проиграл СКА (1:3), а затем ребята из столицы победили «Торпедо» (3:2), «Ак Барс» в овертайме (3:2) и «Сочи» (6:1).

    «Сибирь»

    Уже давно известно о том, что клуб из Новосибирска останется в текущем сезоне без плей-офф. В зачете «Востока» он девятый с 54 очками в резерве.

    С 31 января по 5 февраля «Сибирь» проиграла три встречи кряду. Пару раз она в Хабаровске влетела «Амуру» (1:3; 1:3), а затем дома не смогла справиться с «Барысом» (2:3).

    Вернувшись к играм после Евротура «снеговики» на своем льду сумели обыграть «Нефтехимик» в дополнительное время (2:1), после чего было крупное поражение от «Авангарда» (0:3).

    Два последних матча «Сибирь» провела на выезде. В Нур-Султане команда Николая Заварухина разнесла «Барыс» (5:1), а в Челябинске — «Трактор» (4:2).

    Прогноз

    На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.35, на ничью — 5.50, а на победу «Сибири» — 7.50.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    В решающем матче заочной битвы за плей-офф красно-белые разбили «Сочи» (6:1). Концовку регулярного сезона московский клуб проводит неплохо.

    В трех последних поединках «гладиаторы» победили, а в двух из них было забито 5+ голов в основное время. Наши прогноз и ставка — «Спартак» не проиграет и тотал больше 4.5 с коэффициентом 2.07.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.74
  • Прогноз на матч Синнер — Бедене
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вольфсберг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Гронинген — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барселона — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Брентфорд — Шеффилд Уэнсдей
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Суонси — Ковентри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Блэкберн — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аталанта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Боруссия М — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Аталанта — Реал М
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Аталанта — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.11
  • Экспресс дня 24 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Боруссия М — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • Один Берг в поле не воин. «Краснодар» проиграл в Лиге Европы из-за ошибок вратаря
    • 02:01 19/02/2021     «Ливерпуль» проиграл четвертый матч кряду в АПЛ
  • «Ливерпуль» достиг нового дна
    • 03:26 21/02/2021     Роналду провел невыразительный матч
  • «Ювентус» и Роналду провели самый убогий матч в сезоне
    • 23:51 18/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Сибирь» 25.02.2021 в 19:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.07.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры