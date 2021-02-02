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    «Авангард» — «Динамо» Минск. Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч КХЛ 2 февраля 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Авангард Прогнозы на Динамо Минск
    «Авангард» — «Динамо» Минск: прогноз и ставка
    «Авангард»
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Авангард» будет принимать «Динамо» Минск. Матч пройдет на арене «Балашиха» 2 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. «Авангард» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 02 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 5.75
  • 2
  • 6.10
  • Ставка!
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    «Авангард»

    Омский клуб сыграл в 52 матчах регулярного первенства и заработал 71 очко. В турнирной таблице Восточной конференции он является вторым.

    Во второй половине января «Авангард» сумел добыть три победы кряду на чужих аренах. В первом таком поединке «ястребы» обыграли «Трактор» (3:2).

    Затем, отправившись в Финляндию, ребята Боба Хартли разнесли «Йокерит» (5:2). А в следующей игре омичи были сильнее рижского «Динамо» (2:1).

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    Обломалась эта серия в Ярославле, где «Авангард» уступил «Локомотиву» в дополнительное время (2:3). А в родных стенах команда Хартли взяла у «Локо» реванш (4:2).

    «Динамо» Минск

    Коллектив из Белорусии принял участие в 51 игре чемпионата и заработал 59 очков. В Западной конференции эта команда находится на шестой позиции.

    Последний раз «Динамо» Минск играло в гостях 19 января. В тот вечер «зубры» зарубились с «Сочи» в «Большом». Матч закончился победой белорусской команды в овертайме (3:2).

    После этого подопечные Крэйга Вудкрофта четырежды принимали соперников на своем льду. В первой такой встрече хозяева хлопнули «Северсталь» (2:1).

    В двух следующих матчах «Динамо» Минск потерпело поражения от «Торпедо» (1:3) и ЦСКА (2:4). А в своей последней игре «зубры» оказались сильнее «Витязя» (5:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Авангарда» в этой встрече оценивается в 1.41, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.35, а на победу «Динамо» Минск — 6.25.

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    Команда Вудкрофта уже давненько подсела. Уставший коллектив часто транжирит очки и уступает в гостевых поединках, забивая мало.

    С таким соперником «ястребы» у себя дома должны разбираться без препятствий. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 с коэффициентом 1.86.

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