В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Авангард» будет принимать «Динамо» Минск. Матч пройдет на арене «Балашиха» 2 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. «Авангард» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

Омский клуб сыграл в 52 матчах регулярного первенства и заработал 71 очко. В турнирной таблице Восточной конференции он является вторым.

Во второй половине января «Авангард» сумел добыть три победы кряду на чужих аренах. В первом таком поединке «ястребы» обыграли «Трактор» (3:2).

Затем, отправившись в Финляндию, ребята Боба Хартли разнесли «Йокерит» (5:2). А в следующей игре омичи были сильнее рижского «Динамо» (2:1).

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Обломалась эта серия в Ярославле, где «Авангард» уступил «Локомотиву» в дополнительное время (2:3). А в родных стенах команда Хартли взяла у «Локо» реванш (4:2).

«Динамо» Минск

Коллектив из Белорусии принял участие в 51 игре чемпионата и заработал 59 очков. В Западной конференции эта команда находится на шестой позиции.

Последний раз «Динамо» Минск играло в гостях 19 января. В тот вечер «зубры» зарубились с «Сочи» в «Большом». Матч закончился победой белорусской команды в овертайме (3:2).

После этого подопечные Крэйга Вудкрофта четырежды принимали соперников на своем льду. В первой такой встрече хозяева хлопнули «Северсталь» (2:1).

В двух следующих матчах «Динамо» Минск потерпело поражения от «Торпедо» (1:3) и ЦСКА (2:4). А в своей последней игре «зубры» оказались сильнее «Витязя» (5:4).

Прогноз и ставка

Победа «Авангарда» в этой встрече оценивается в 1.41, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.35, а на победу «Динамо» Минск — 6.25.

Команда Вудкрофта уже давненько подсела. Уставший коллектив часто транжирит очки и уступает в гостевых поединках, забивая мало.

С таким соперником «ястребы» у себя дома должны разбираться без препятствий. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 с коэффициентом 1.86.