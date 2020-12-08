«Амур» — «Локомотив». Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч КХЛ 8 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Амур» будет принимать «Локомотив». Матч пройдет на «Платинум Арене» 8 декабря. Начало встречи — в 12:00 мск. Прогноз на «Амур» — «Локомотив».

«Амур»

Хоккейная команда из Хабаровска давно закрепила за собой десятую строчку в таблице Восточной конференции. За 35 сыгранных матчей регулярки она заработала 28 очков.

Четыре последних поединка прошлого месяца «Амур» провел в разъездах. И только в одной встрече на чужом льду «тигры» победили. А начали они гостевой тур с поражения от СКА (3:5).

Далее в Мытищах «тигры» смогли одолеть «Куньлунь» (4:2). После матча с китайским клубом подопечные Сергея Светлова в потерпели поражения от «Авангарда» (2:4) и московского «Динамо» (2:3).

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А в декабре «Амур» играет в родных стенах. В первом домашнем поединке текущего месяца хабаровчане разбили «Спартак» (6:2), а через пару дней было поражение от «Сочи» (2:3).

«Локомотив»

Команда, представляющая Ярославль, все еще замыкает тройку лидеров в зачете Западной конференции. За 33 проведенных матча «железнодорожники» получили 46 очков.

В последних шести матчах «Локомотив» выиграл и проиграл трижды. Кроме того, в четырех встречах исход решался после часа основного времени. В одном из таких поединков «Локо» уступил «Динамо» Минск в овертайме (1:2).

После потери очков в Белоруссии подопечные Андрея Скабелки проиграли «Динамо» Москва в добавочном периоде (3:4). А затем на своем льду ярославцы взяли реванш у гостей из Минска в овертайме (3:2).

В начале декабря «Локомотив» на «Арене-2000» разгромил «Северсталь» (5:1), а спустя несколько дней «железнодорожники» проиграли «Барысу» в Нур-Султане (1:3). В последней встрече «Локо» в овертайме прихлопнул «Сибирь» (4:3).

Прогноз и ставка

На победу «Амура» в этой встрече букмекеры предлагают поставить за 3.58, ничья оценивается в 4.20, а победа «Локомотива» — в 1.86.

Несмотря на то что хабаровский клуб топчется в нижней части таблицы, команда пытается проявить себя в нападении в каждом матче, особенно на своем льду.

В шести играх на «Платинум Арене» из десяти последних хозяева забивали соперникам 2+ гола. В игре с «Локо», который сейчас нестабилен, «тигры» также могут забросить несколько шайб. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Амура» больше 2 с коэффициентом 2.07. 0