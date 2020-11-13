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    «Сибирь» — «Авангард». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч КХЛ 13 ноября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Сибирь Прогнозы на Авангард
    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Авангард»
    Кирилл Семенов
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Сибирь» будет принимать «Авангард». Матч пройдет на «Сибирь-Арене» 13 ноября. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Сибирь» — «Авангард».
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    Хоккей. КХЛ 13 Ноября 2020 года
    Сибирь
  • Новосибирск
    •  Сибирь 15:30 Авангард Авангард
  • Омск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.15
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.08
  • Ставка!
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    «Сибирь»

    Хоккейная команда из Новосибирска после 25 сыгранных матчей регулярного сезона имеет на своем счету 21 очко. В таблице Восточной конференции она идет девятой.

    В прошлом месяце «Сибирь» растранжирила много баллов. С 6 по 19 октября «снеговики» потерпели 6 поражений. А победить впервые за долгое время команде удалось во встрече с «Трактором» 21 числа.

    В двух следующих матчах подопечные Николая Заварухина также сыграли хорошо. В этих поединках сибиряки были сильнее «Барыса» (3:1) и «Металлурга» Мг (3:0).

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    Затем «Сибирь» в Казани проиграла «Ак Барсу» (3:5), а 1 ноября команда Николая Заварухина победила «Нефтехимик» (3:1). После паузы на Евротур «снеговики» дома были опозорены минским «Динамо» (0:6).

    «Авангард»

    Представители Омска после 23 матчей регулярки имеют 32 очка в копилке, благодаря чему они находятся на втором месте в таблице Востока и отстают от лидеров на 4 балла.

    С середины октября «Авангард» серьезно подсел. Команда Боба Хартли демонстрировала неприемлемые для такого клуба результаты. В последних семи встречах омичи потерпели пять поражений.

    В одном из таких матчей «ястребы» крупно проиграли «Металлургу» Мг (3:0), а затем «Авангард» уступил «Салавату Юлаеву» по буллитам (3:3, 1:2).

    А после победы над «Автомобилистом» (6:3) подопечные Боба Хартли были слабее СКА (2:5), а также «Динамо» Москва и «Спартака» в дополнительное время (2:3; 1:2). В недавнем матче «ястребы» переиграли «Сочи» (3:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Сибири» в предстоящем поединке букмекеры дают коэффициент 3.17, ничья оценивается в 4.22, а победа «Авангарда» — в 2.11.

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    Обе команды в последнее время находятся далеко не в оптимальной форме. Однако грядущий матч омичи могут вытащить на классе.

    Удачный результат в Новосибирске позволит «ястребам» ближе подобраться к лидерам, поэтому мотивированный коллектив Боба Хартли будет играть первым номером. Наши прогноз и ставка — победа «Авангарда» в матче за 1.72. 0

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    «Сибирь» — «Авангард». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч КХЛ 13 ноября 2020 года. Прогноз на «Сибирь» — «Авангард». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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