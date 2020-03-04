«Автомобилист» — «Сибирь». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч четвертьфинала конференций КХЛ 4 марта 2020 года

В игре четвертьфинала конференций КХЛ «Автомобилист» будет принимать «Сибирь». Матч состоится 4 марта на «Уралец-Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Сибирь».

«Автомобилист»

Екатеринбургской команде удалось финишировать четвертой в турнирной таблице Восточной конференции. В ходе 62 матчей этот коллектив завоевал 78 очков.

В заключительных поединках регулярки «Автомобилист» выглядел не очень убедительно. Подопечные Андрея Мартемьянова выиграли в четырех встречах из восьми.

С 3 по 13 февраля «Авто» уступило «Сибири» по буллитам (2:2, 0:1), «Барысу» (2:4) и «Йокериту» (3:4). Но 15 числа клубу из Екатеринбурга удалось разбавить поражения победой над «Динамо» Минск (6:4).

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Затем «Автомобилист» оказался слабее «Динамо» Рига (1:2), после чего он заработал очки в битвах с «Сибирью» (3:1), «Авангардом» (4:2) и «Ак Барсом» (3:0). А 2 марта в плей-офф подопечные Мартемьянова дома уступили «снеговикам» (0:2).

«Сибирь»

Коллектив, который представляет Новосибирск, в регулярке КХЛ сумел закрепиться на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 74 набранными баллами.

Февраль «Сибирь» провела двухматчевыми отрезками, чередуя победы поражениями. Сперва команда Николая Заварухина одолела «Динамо» Рига (3:2) и «Автомобилист» по буллитам (3:3, 1:0).

Чуть позже «снеговики» оказались слабее «Куньлуня РС» (0:3) и «Сочи» в серии послематчевых бросков (2:2, 2:3). Следующие две встречи закончились для «сибиряков» удачно. Они разобрались с «Северсталью» (3:2) и «Барысом» в овертайме (2:1).

С 20 по 26 февраля «Сибирь» проиграла «Авто» (1:3), была разгромлена «Трактором» (0:4), взяла верх над «Магниткой» (4:1), а также справилась с «Динамо» Рига (4:2). В первой встрече в рамках четвертьфинала конференций «снеговики» в гостях одолели «Автомобилист» (2:0).

Прогноз

Победа «Автомобилиста» во втором матче серии оценивается в 1,79, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,20, а на победу «Сибири» — 4,14.

На своей арене хозяева приложат максимум усилий, чтобы реабилитироваться за первое поражение. Наш прогноз на матч — «Автомобилист» не проиграет и тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,67. 0