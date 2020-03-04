«Ак Барс» — «Нефтехимик». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч четвертьфинала конференций КХЛ 4 марта 2020 года

«Ак Барс»
Представителям Казани удалось заработать 93 очка в 62 поединках регулярного первенства. Благодаря таким показателям они финишировали на вершине таблицы Востока.
В середине прошлого месяца «Ак Барс» сумел трижды выступить без осечек, выиграв в основное время. С 13 по 18 февраля этот коллектив победил «Динамо» Рига (2:1), «Спартак» (4:1) и «Авангард» (5:3).
20 февраля команда Дмитрия Квартальнова в Москве уже получила ответку от красно-белых (3:6), после чего «барсы» взяли верх над «Динамо» Минск (5:4) и «Салаватом Юлаевым» (3:2).
27 февраля казанцы всухую уступили «Авто» (0:3). 2 марта «Ак Барс» в ходе четвертьфинала конференций разгромил «Нефтехимик» (4:1) и повел в серии — 1:0.
«Нефтехимик»
Коллектив, который базируется в Нижнекамске, сумел зацепиться за последнее место в зоне плей-офф турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 64 очка.
В феврале «Нефтехимик» выступал здорово. Прошлый месяц команда Вячеслава Буцаева начала с четырех побед над «Северсталью» (6:2), «Локомотивом» (4:3), «Металлургом» Мг (4:0) и «Адмиралом» (6:1).
Впервые в феврале «волки» потеряли очки 17 числа. Тогда они дома не справились с «Амуром» (3:5). Через несколько дней «нефтяники» уступили «Магнитке» (1:3). В очередной встрече с «Амуром» нижнекамцы разбили «тигров» (8:0).
24 февраля «Нефтехимик» еще раз одолел «Амур», но в овертайме (3:2). Чуть позже команда переиграла «Адмирал» (3:2). В первом же матче плей-офф подопечные Вячеслава Буцаева были разгромлены «Ак Барсом» (1:4).
Прогноз
Победа «Ак Барса» в матче четвертьфинала конференций оценивается в 1,51, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,94, а на победу «Нефтехимика» — 5,70.
Во втором поединке серии казанцы постараются без чрезмерных усилий переиграть «Нефтехимик», который ничего не смог показать в первом матче. Наш прогноз — тотал меньше 5 с коэффициентом 1,62. 0