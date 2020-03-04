«Ак Барс» — «Нефтехимик». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч четвертьфинала конференций КХЛ 4 марта 2020 года

В игре четвертьфинала конференций КХЛ «Ак Барс» будет принимать «Нефтехимик». Матч состоится 4 марта на «Татнефть-Арене». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Ак Барс» — «Нефтехимик».

«Ак Барс»

Представителям Казани удалось заработать 93 очка в 62 поединках регулярного первенства. Благодаря таким показателям они финишировали на вершине таблицы Востока.

В середине прошлого месяца «Ак Барс» сумел трижды выступить без осечек, выиграв в основное время. С 13 по 18 февраля этот коллектив победил «Динамо» Рига (2:1), «Спартак» (4:1) и «Авангард» (5:3).

20 февраля команда Дмитрия Квартальнова в Москве уже получила ответку от красно-белых (3:6), после чего «барсы» взяли верх над «Динамо» Минск (5:4) и «Салаватом Юлаевым» (3:2).

Все прогнозы на НХЛ

27 февраля казанцы всухую уступили «Авто» (0:3). 2 марта «Ак Барс» в ходе четвертьфинала конференций разгромил «Нефтехимик» (4:1) и повел в серии — 1:0.

«Нефтехимик»

Коллектив, который базируется в Нижнекамске, сумел зацепиться за последнее место в зоне плей-офф турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 64 очка.

В феврале «Нефтехимик» выступал здорово. Прошлый месяц команда Вячеслава Буцаева начала с четырех побед над «Северсталью» (6:2), «Локомотивом» (4:3), «Металлургом» Мг (4:0) и «Адмиралом» (6:1).

Впервые в феврале «волки» потеряли очки 17 числа. Тогда они дома не справились с «Амуром» (3:5). Через несколько дней «нефтяники» уступили «Магнитке» (1:3). В очередной встрече с «Амуром» нижнекамцы разбили «тигров» (8:0).

24 февраля «Нефтехимик» еще раз одолел «Амур», но в овертайме (3:2). Чуть позже команда переиграла «Адмирал» (3:2). В первом же матче плей-офф подопечные Вячеслава Буцаева были разгромлены «Ак Барсом» (1:4).

Прогноз

Победа «Ак Барса» в матче четвертьфинала конференций оценивается в 1,51, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,94, а на победу «Нефтехимика» — 5,70.

Во втором поединке серии казанцы постараются без чрезмерных усилий переиграть «Нефтехимик», который ничего не смог показать в первом матче. Наш прогноз — тотал меньше 5 с коэффициентом 1,62. 0