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    В Лас-Вегасе публика увидит праздник голов

    «Вегас» — «Айлендерс». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч НХЛ 16 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Вегас» — «Айлендерс»
    Уильям Каррье
    В очередной игре НХЛ «Вегас» будет принимать «Айлендерс». Матч состоится 16 февраля на «Т-Мобайл Арене». Начало встречи — в 06:30 мск. Прогноз на «Вегас» — «Айлендерс».

    «Вегас»

    За 59 матчей регулярного первенства команда из Лас-Вегаса заработала 66 очков. Благодаря этому она заняла третье место в таблице Тихоокеанского дивизиона.

    1 и 2 февраля «Вегас» завоевал две выездные победы. Соперниками подопечных Питера Дебура были «Каролина» (4:3) и «Нэшвилл» (3:0).

    Но через несколько дней «золотые отбросы» потерпели поражение от «Тампы» (2:4). 7 февраля клуб из Лас-Вегаса в гостях разбил «Флориду» (7:2).

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    После этого на «Т-Мобайл Арене» хозяева по буллитам уступили «Каролине» (5:5, 0:2), а затем последовало поражение от «Миннесоты» (0:4). 14 февраля «Вегас» в овертайме взял верх над «Сент-Луисом» (6:5).

    «Айлендерс»

    Коллектив из Нью-Йорка сейчас находится на третьем месте в турнирной таблице Столичного дивизиона. В 56 играх регулярки команда заработала 72 балла.

    В первом февральском поединке «Айлендерс» на арене «Барклайс Центр» в овертайме потерпел поражение от «Ванкувера» (3:4).

    Но в следующем матче «Айлс» в дополнительное время одолели «Даллас» (4:3). Через два дня подопечные Барри Троца победил «Лос-Анджелес» (5:3), но уже в следующей встрече бруклинский коллектив оказался слабее «Тампы» (1:3).

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    11 февраля на «Капитал Уан Арене» гости разобрались с «Вашингтоном» (5:3), после чего «Айлендерс» переиграл «Филадельфию» (5:3). 14 февраля нью-йоркский клуб был разгромлен «Нэшвиллом» (0:5).

    Прогноз

    На победу «Вегаса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,97, на ничью — 4,14, а на победу «Айлендерс» — 3,40.

    На «Т-Мобайл Арене» между собой сыграют две забивные команды, любящие играть открыто. Поэтому их противостояние запомнится зрителям яркими моментами и множеством заброшенных шайб. Наш прогноз — тотал больше 5,5 за 1,79. 0

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