«Виннипег» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч НХЛ 12 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Виннипег» будет принимать «Рейнджерс». Матч состоится 12 февраля на арене «Белл МТС». Начало встречи — в 04:00 мск. Прогноз на «Виннипег» — «Рейнджерс».

«Виннипег»

За канадской командой из провинции Манитоба закрепилось последнее место в зоне плей-офф в Центральном дивизионе. За 57 матчей этот клуб завоевал 63 очка.

Со второй половины января и по 1 февраля подопечные Пола Мориса пережили неприятную серию из пяти поражений, которая началась с разгрома от «Тампы-Бэй» (1:7).

Затем «Виннипег» проиграл «Чикаго» (2:5), «Каролине» (1:4), «Коламбусу» (3:4) и «Бостону» (1:2). Выпутаться из этой черной полосы канадцам помогла уверенная победа над «Сент-Луисом» (5:2).

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А после поражения 5 февраля от «Нэшвилла» в овертайме (1:2) «Виннипег» сумел трижды выиграть. «Воздушная армия» уверенно разобралась с «Сент-Луисом» (4:2), «Оттавой» (5:2) и «Чикаго» (5:2).

«Рейнджерс»

Нью-Йоркская команда из Манхэттена все еще идет седьмой в таблице Столичного дивизиона. В ходе 54 поединков регулярки этот клуб сумел раздобыть 58 баллов.

В недавних шести матчах коллектив Дэвида Куинна выиграл четырежды. Февраль для «Рейнджерс» начался с двух побед над «Детройтом» (4:2; 1:0).

А затем на «Мэдисон Сквер Гарден» «синерубашечники» принимали «Даллас». В этой встрече хозяева уступили «шерифам» со счетом 3:5.

6 февраля «Рейнджерс» одержал верх над «Торонто» (5:3), но уже в следующем поединке клуб из Нью-Йорка оказался слабее «Баффало» (2:3). В последней на сегодня игре коллектив Куинна разгромил «Лос-Анджелес» (4:1).

Прогноз

Победа «Виннипега» в грядущем поединке оценивается в 2,11, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,40, а на победу «Рейнджерс» — 2,91.

Последние матчи канадцев показывают, что они находятся в хорошей форме. В родных стенах «воздушная армия» сделает все, чтобы расстроить представителей Нью-Йорка. Наш прогноз — победа «Виннипега» в матче за 1,69. 0