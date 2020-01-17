«Торонто» — «Нью-Джерси». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч НХЛ 15 января 2020 года

В очередной игре НХЛ «Торонто» будет принимать «Нью-Джерси». Матч состоится 15 января на «Скотиабанк Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Торонто» — «Нью-Джерси».

«Торонто»

Канадский клуб из провинции Онтарио имеет в своем распоряжении 54 очка. Благодаря этому команда замыкает тройку сильнейших в таблице Атлантического дивизиона.

В 2020 году «Торонто» принял участие в шести поединках регулярного чемпионата. В них подопечные Шелдона Кифа трижды выиграли и столько же раз уступили.

В первых двух матчах января «листья» на выезде разгромили «Миннесоту» (4:1) и «Виннипег» (6:3). Затем дома «бутоны» всухую победили «Айлендерс» (3:0).

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7 января «синие бомбардировщики» потерпели поражение от «Эдмонтона» (4:6), после чего «Торонто» по буллитам был слабее «Виннипега» (3:3, 2:3). Чуть позже в гостях канадцы проиграли «Флориде» (4:8).

«Нью-Джерси»

Сыграв в 45 поединках регулярного первенства, коллектив, находящийся в Ньюарке, заработал 41 балл. Этого сейчас хватает лишь для последнего места в таблице Столичного дивизиона.

Январские выступления «Нью-Джерси» начал с победы. 3 числа «Девс» в Нью-Йорке одержали верх над «Айлендерс» (1:2), после чего команда трижды проиграла.

У себя дома коллектив из Ньюарка потерпел поражение от «Колорадо» (2:5) и «Айлендерс» в дополнительное время (3:4). Затем на выезде «Нью-Джерси» был слабее «Рейнджерс» (3:6).

12 января на «Капитал Уан Арене» гости разгромили «Вашингтон» (5:1), а на следующий день подопечные Алена Насреддина взял верх над «Тампой-Бэй» (3:1).

Прогноз

На победу «Торонто» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,68, на ничью — 4,90, а на победу «Нью-Джерси» — 3,95.

Наш прогноз на матч — «Торонто» не проиграет и тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,59. 0