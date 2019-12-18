«Торпедо» — «Барыс». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч КХЛ 18 декабря 2019 года

В очередной игре КХЛ «Торпедо» будет принимать «Барыс». Матч состоится 18 декабря в КРК «Нагорный». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Торпедо» — «Барыс».

«Торпедо»

На данном этапе сезона волжане имеют в своем активе 38 матчей. В них клуб из Нижнекамска заработал 42 балла, что позволило ему занять 7 место в общекомандном рейтинге Запада.

В середине ноября подопечные Дэвида Немировски сумели победить в четырех встречах подряд. В этих поединках «Торпедо» разгромило «Сибирь» (6:2), «Витязь» (6:2), а также одолело «Динамо» Минск (3:2) и вновь «Сибирь» (4:1).

Но затем «автозаводцы» начали испытывать проблемы. В последних своих встречах команда выиграла лишь раз. После поражения от «Трактора» (0:4) нижнекамцы взяли верх над «Автомобилистом» (4:3).

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А затем подопечные Дэвида Немировски по буллитам уступили «Динамо» Москва (1:1, 0:1), в овертайме не справились с «Авто» (2:3), были слабее «Ак Барса» (3:4) и «Витязя» (2:3).

«Барыс»

После 35 поединков в регулярке клуб из Нур-Султана имеет на своем счету 46 очков, благодаря чему команда замыкает тройку лидеров в таблице Восточной конференции.

24 ноября казахстанский коллектив в овертайме потерпел поражение от «Амура» (2:3). Но в следующих трех матчах подопечные Андрея Скабелки не уступали.

В дополнительное время «Барыс» сумел разобраться с «Металлургом» Мг (2:1) и «Автомобилистом» (2:1), а в первый день зимы команда подарила болельщикам праздник голов, забросил 5 шайб минскому «Динамо» (5:1).

В домашней встрече против «Йокерита» хозяева пострадали от «джокеров» (2:4). 7 декабря «Барыс» крупно обыграл «Сочи» (4:1), после чего клуб из Нур-Султана одержал верх над «Авангардом» (3:2).

Прогноз

На победу «Торпедо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,37, на ничью — 4,00, а на победу «Барыса» — 2.60.

В КРК «Нагорный» хозяева постараются прервать собственную черную полосу, но гости из Казахстана не будут выступать в роли легкой добычи. Наш прогноз на матч — тотал больше 4 с коэффициентом 1,53. 0