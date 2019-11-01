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    Сумеет ли «Авангард» дома прервать полосу невезений?

    «Авангард» — «Амур». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч КХЛ 1 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Авангард» — «Амур»
    Игрок «Авангарда»
    В очередной игре КХЛ «Авангард» будет принимать «Амур». Матч состоится 1 ноября на арене «Балашиха». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Авангард» — «Амур».

    «Авангард»

    Сыграв в 23 поединках регулярного первенства, омский коллектив сумел заработать 30 баллов, что позволяет ему занять второе место в таблице Восточной конференции.

    Несмотря на высокое расположение в рейтинге Востока, последние результаты команды нельзя назвать хорошими. В недавних пяти поединках «ястребы» победили всего раз.

    Это была встреча с «Салаватом Юлаевым», в которой «Авангард» взял верх по буллитам (1:1, 1:3). А до того подопечные Боба Хартли проиграли «Металлургу» Мг (3:0).

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    После удачного выступления в Уфе «ястребы» в родных стенах уступили «Куньлуню РС» (0:3) и ЦСКА в серии послематчевых бросков (1:1, 2:3). А во встрече 29 октября «Авангард» оказался слабее московского «Динамо» (1:0).

    «Амур»

    Коллектив из Хабаровска успел принять участие в 24 поединках регулярки. На данный момент команда имеет на своем счету 22 очка и занимает 11 место в турнирной таблице Восточной конференции.

    С 12 по 17 октября «тигры» провели небольшой отрезок из трех побед. Хабаровчане одолели по буллитам «Спартак» (1:1, 0:2), а также взяли верх над «Локомотивом» (2:1) и «Северсталью» (1:0).

    Но затем «Амур» дома крупно проиграл «Динамо» Москва (1:5). 23 октября подопечные Александра Гулявцева разобрались с «Сочи» (2:1), а чуть позже они оказались сильнее «Трактора» (1:2).

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    Две последних встречи «Амур» провел неудачно, уступив в основное время «Ак Барсу» (1:3) и «Нефтехимику» в серии послематчевых бросков (3:3, 2:1).

    Прогноз

    На победу «Авангарда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,47, на ничью — 5,00, а на победу «Амура» — 5,80.

    На своей арене «ястребы» постараются прервать трехматчевую серию без побед. Наш прогноз на матч — «Авангард» не проиграет и тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,58. 0

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    «Авангард» — «Амур». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч КХЛ 1 ноября 2019 года. Прогноз на «Авангард» — «Амур». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
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