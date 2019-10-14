«Ак Барс» — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч КХЛ 14 октября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Ак Барс» будет принимать «Автомобилист». Матч состоится 14 октября на «Татнефть-Арене». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Ак Барс» — «Автомобилист».

«Ак Барс»

Лидерство Восточной конференции в КХЛ меняется довольно часто. Сейчас первую строчку в этом рейтинге занимает «Ак Барс» с 24 набранными баллами.

Потерпев поражение от «Сибири» в Новосибирске (4:2), команда из Казани провела неплохую победную серию из 6 встреч. 25 сентября «барсы» разгромили «Трактор» (0:6), а спустя несколько дней они крупно переиграли «Куньлунь РС» (5:0).

В следующем поединке на «Татнефть-Арене» «Ак Барс» одолел «Нефтехимик» (3:2), а чуть позже «барсы» взяли верх над СКА (2:1). Затем подопечные Дмитрия Квартальнова разобрались с минским «Динамо» (2:4).

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8 октября казанцы всухую победили «Локомотив» (0:4). Этот удачный отрезок выступлений «Ак Барса» прервался в противостоянии с ЦСКА. В той игре москвичи расстроили соперников (2:5).

«Автомобилист»

Долгое время команда из Екатеринбурга занимала 1 позицию в турнирной таблице, но вот уже несколько туров «авто» теряет очки и сейчас находится на 4 строчке в рейтинге Востока.

С 21 по 28 сентября подопечные Андрея Мартемьянова проиграли в 4 встречах подряд. Этот коллектив потерпел поражение от «Спартака» (2:4), а затем в овертайме уступил «Витязю» (1:0).

Чуть позже на «ЦСКА Арене» «Автомобилист» не справился со «Спартаком» (1:0) и был обыгран «Йокеритом» в Финляндии (4:2). 1 октября клуб Екатеринбурга одолел «Локомотив» (4:1), но спустя несколько дней он потерял очки в сражении с «Динамо» Москва (1:4).

Далее подопечные Мартемьянова победили «Трактор» (3:0), однако, следующие два матча вновь оказались неудачными. «Автомобилист» проиграл СКА в овертайме (2:1) и московскому «Динамо» в основное время (6:3).

Прогноз

На победу «Ак Барса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,99, на ничью — 4,20, а на победу «Автомобилиста» — 3,25.

Наш прогноз на матч — победа «Ак Барса» в матче с коэффициентом 1,58. 0