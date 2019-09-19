«Ак Барс» — «Нефтехимик». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч КХЛ 19 сентября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Ак Барс» будет принимать «Нефтехимик». Матч состоится 19 сентября на «Татнефть-Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Ак Барс» — «Нефтехимик».

«Ак Барс»

На сегодняшний день казанский клуб принял участие лишь в 5 встречах в рамках регулярного сезона. За все это время команда заработала 8 очков и заняла 5 место в турнирной таблице Восточной конференции.

После поражения в первом поединке от ЦСКА на выезде (3:2) «Ак Барс» исключительно побеждал.

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Подопечные Зинэтулы Билялетдинова разгромили «Йокерит» (2:5), затем в результативной встрече взяли верх над «Сочи» (3:6).

В матче 13 сентября клуб из Казани с минимальным преимуществом обыграл «Металлург» Мг (2:1), а чуть позже «Ак Барс» оказался сильнее «Северстали» (4:3).

«Нефтехимик»

В отличие от оппонента, коллектив из Нижнекамска уже успел сыграть в 7 матчах регулярки. В них «нефтяники» заработали 7 очков и заняли 7 позицию в таблице Восточной конференции.

На данный момент «Нефтехимик» не может порадовать стабильностью, так как сейчас результаты клуба оцениваются двухматчевыми отрезками.

После победы над «Динамо» Минск в 1 туре (2:4) «волки» дважды проиграли. Сперва они уступили «Сочи» (3:2), а затем и ЦСКА в овертайме (3:2).

Чуть позже подопечные Вячеслава Буцаева выиграли 2 матча. 9 сентября «Нефтехимик» разгромил «Динамо» из Риги (4:0), а также одолел «Металлург» Мг (3:0).

Дальше команда вновь оступилась в двух встречах кряду. Нижнекамцы оказались слабее «Автомобилиста» дома (3:5) и «Торпедо» в гостях (3:0).

Прогноз

На победу «Ак Барса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,57, на ничью — 4,50, а в победу «Нефтехимика» они верят слабо, оценивая ее — в 5,20.

Наш прогноз на матч — «Ак Барс» не проиграет и тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,78. 0