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    Справится ли «Ак Барс» с «Нефтехимиком» в Казани?

    «Ак Барс» — «Нефтехимик». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч КХЛ 19 сентября 2019 года

    Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Ак Барс Прогнозы на Нефтехимик
    Прогноз на «Ак Барс» — «Нефтехимик»
    Хоккеист «Ак Барса»
    В очередной игре КХЛ «Ак Барс» будет принимать «Нефтехимик». Матч состоится 19 сентября на «Татнефть-Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Ак Барс» — «Нефтехимик».

    «Ак Барс»

    На сегодняшний день казанский клуб принял участие лишь в 5 встречах в рамках регулярного сезона. За все это время команда заработала 8 очков и заняла 5 место в турнирной таблице Восточной конференции.

    После поражения в первом поединке от ЦСКА на выезде (3:2) «Ак Барс» исключительно побеждал.

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    Подопечные Зинэтулы Билялетдинова разгромили «Йокерит» (2:5), затем в результативной встрече взяли верх над «Сочи» (3:6).

    В матче 13 сентября клуб из Казани с минимальным преимуществом обыграл «Металлург» Мг (2:1), а чуть позже «Ак Барс» оказался сильнее «Северстали» (4:3).

    «Нефтехимик»

    В отличие от оппонента, коллектив из Нижнекамска уже успел сыграть в 7 матчах регулярки. В них «нефтяники» заработали 7 очков и заняли 7 позицию в таблице Восточной конференции.

    На данный момент «Нефтехимик» не может порадовать стабильностью, так как сейчас результаты клуба оцениваются двухматчевыми отрезками.

    После победы над «Динамо» Минск в 1 туре (2:4) «волки» дважды проиграли. Сперва они уступили «Сочи» (3:2), а затем и ЦСКА в овертайме (3:2).

    Чуть позже подопечные Вячеслава Буцаева выиграли 2 матча. 9 сентября «Нефтехимик» разгромил «Динамо» из Риги (4:0), а также одолел «Металлург» Мг (3:0).

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    Дальше команда вновь оступилась в двух встречах кряду. Нижнекамцы оказались слабее «Автомобилиста» дома (3:5) и «Торпедо» в гостях (3:0).

    Прогноз

    На победу «Ак Барса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,57, на ничью — 4,50, а в победу «Нефтехимика» они верят слабо, оценивая ее — в 5,20.

    Наш прогноз на матч — «Ак Барс» не проиграет и тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,78. 0

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    «Ак Барс» — «Нефтехимик». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч КХЛ 19 сентября 2019 года. Прогноз на «Ак Барс» — «Нефтехимик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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