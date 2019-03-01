«Коламбус» — «Филадельфия». Прогноз и ставки на матч НХЛ 1 марта 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 1 марта 2019 года «Коламбус Блу Джекетс» примет «Филадельфию Флаерз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Коламбус» — «Филадельфия».

«Коламбус»

В прошлом поединке «Коламбус» дома был разбит «Питтсбургом» (2:5), и выпал из зоны плей-офф Востока, опустившись на 5-е место в Столичном дивизионе — впереди в одном очке «Каролина» и «Питтсбург». Это третье поражение «Блу Джекетс» в последних пяти матчах.

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По шайбе забросили лидеры атаки Оливер Бьоркстранд и Кэм Аткинсон, российский топ-форвард Артемий Панарин отдал результативную передачу, а вот вратарь Сергей Бобровский сыграл не лучшим образом, пропустив четыре шайбы с 26 бросков. Среди других лидеров — защитники Зак Веренски, Сет Джонс, травмированный Райан Мюррей, нападающие Пьерр-Люк Дюбуа и Джош Андерсон.

«Коламбус» в большей мере ориентирован на атаку, забрасывая в среднем 3,18 шайб за матч (10-е место), хотя и оборона входит в топ-15. Главная проблема — слабая реализация большинства (лишь 15,8% и 26-й показатель).

«Филадельфия»

В прошлом матче «Филадельфия» дома разбила «Баффало» (5:2), одержав вторую победу после двух поражений. Но в целом «Флаерз» лишь шестые в Столичном дивизионе, и отстают от зоны плей-офф Востока на семь очков, а от «Коламбуса» на шесть.

Хороший матч провел вратарь Брайан Эллиотт, отразив 34 из 36 бросков, гол+пас на счету топ-форварда Клода Жиру, другие лидеры тоже были в ударе — по шайбе забросили защитник Трэвис Санхейм, нападающие Джеймс ван Римсдайк, Оскар Линдблом и Якуб Ворачек. Российский защитник Иван Проворов очков не набирал.

«Филадельфии» в принципе похвастаться нечем, но все же по результативности нападения команда показывает средние результаты, забрасывая чуть меньше трех шайб в среднем за матч. Зато оборона в пятерке худших в лиге — в среднем 3,33 пропущенные шайбы за игру.

Прогноз

Соперники сыграли уже три матча в сезоне, и все три раза побеждал «Коламбус» — 6:3 дома, и дважды по 4:3 на выезде (один раз в овертайме). Как видим, все игры были результативны, так что и в этот раз прогноз на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,70. 0