«Динамо Минск» — «Сочи». Прогноз и ставки на матч КХЛ 17 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 17 февраля 2019 года минское «Динамо» примет омский ХК «Сочи». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Динамо Минск» — «Сочи».

«Динамо Минск»

В прошлом матче «Динамо Минск» на выезде проиграло «Динамо Рига» (1:3) — это четвертое поражение команды подряд и шестое в последних восьми поединках. Понятно, что ни о каком плей-офф речь уже не идет — минчане занимают предпоследнее место на Западе.

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Единственную шайбу в игре с Ригой забросил защитник Олег Евенко, и в целом за последние четыре игры минчане забросили лишь три гола. Лидеры команды — вратарь Юнас Энрот, защитники Евгений Лисовец и Патрик Уиркош, нападающие Куинтон Хауден, Теему Пулккинен, братья Сергей и Андрей Костицины (но последний травмирован).

У минского «Динамо» все результаты слабые, но особенно плохо с нападением — третья худшая атака в КХЛ с результатом в 1,83 заброшенные шайбы за матч.

«Сочи»

В прошлой игре «Сочи» на везде в овертайме достаточно неожиданно дожало «Динамо Москва» (3:2) — это вторая победа подряд с таким счетом, и обе были добыты в овертаймах, хотя до этого сочинцы шли на серии из трех поражений. Команда занимает 8-е место на Западе, опережая «Динамо Рига» на два очка.

Хороший матч провел вратарь Константин Барулин, отразив 31 из 33 бросков, по шайбе забросили нападающие Владислав Калетник, Станислав Бочаров и Мартин Бакош. Среди лидеров отметим также защитника Юрки Йокипакку, нападающих Эрика О’Дэлла, Шона Коллинза и Роберта Розена.

По всем показателям «Сочи» занимает места ниже середины, но в большей мере сочинцы акцентируются на атаке, забрасывая в среднем почти 2,5 шайбы за матч.

Прогноз

В двух предыдущих матчах соперники обменялись выездными победами (2:1 «Динамо» и 3:1 «Сочи»). Букмекеры почти не сомневаются в победе «Сочи», а мы прогнозируем тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,72. 0