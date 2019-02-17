ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Адмирал» — «Салават Юлаев»КХЛ. «Адмирал» примет «Салават Юлаев», «Авангард» сыграет в гостях с «Барысом» Хоккеисты «Бостона»НХЛ. Три очка Наместникова, гол и ассист Бучневича, четвертая кряду победа «Бостона» «Барселона» — «Вальядолид»Примера. «Барселона» примет «Вальядолид», «Реал» сыграет с «Жироной»
  • 11:11
    • Стало известно имя нового вице-президента «Монако»
  • 09:29
    • Два клуба РПЛ претендуют на хавбека «Ромы»
  • 08:15
    • Головин попал в заявку «Монако» на матч Лиги 1 с «Нантом»
  • 08:00
    • Бой Харитонова и Митриона признан несостоявшимся
  • 00:44
    • «Бавария» обыграла «Аугсбург», Коман оформил дубль
  • 00:33
    • Гол и ассист Роналду помогли «Ювентусу» разгромить «Фрозиноне»
  • 00:00
    • Россиянки проиграли Испании в полуфинале первого в истории женского Евро
    Все новости спорта

    «Динамо Минск» и «Сочи» не забросят много шайб

    «Динамо Минск» — «Сочи». Прогноз и ставки на матч КХЛ 17 февраля 2019 года

    КХЛ Сочи Динамо Минск
    Прогноз на «Динамо Минск» — «Сочи»
    Константин Барулин, «Сочи»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 17 февраля 2019 года минское «Динамо» примет омский ХК «Сочи». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Динамо Минск» — «Сочи».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Динамо Минск»

    В прошлом матче «Динамо Минск» на выезде проиграло «Динамо Рига» (1:3) — это четвертое поражение команды подряд и шестое в последних восьми поединках. Понятно, что ни о каком плей-офф речь уже не идет — минчане занимают предпоследнее место на Западе.

    Все прогнозы на КХЛ

    Единственную шайбу в игре с Ригой забросил защитник Олег Евенко, и в целом за последние четыре игры минчане забросили лишь три гола. Лидеры команды — вратарь Юнас Энрот, защитники Евгений Лисовец и Патрик Уиркош, нападающие Куинтон Хауден, Теему Пулккинен, братья Сергей и Андрей Костицины (но последний травмирован).

    У минского «Динамо» все результаты слабые, но особенно плохо с нападением — третья худшая атака в КХЛ с результатом в 1,83 заброшенные шайбы за матч.

    «Сочи»

    В прошлой игре «Сочи» на везде в овертайме достаточно неожиданно дожало «Динамо Москва» (3:2) — это вторая победа подряд с таким счетом, и обе были добыты в овертаймах, хотя до этого сочинцы шли на серии из трех поражений. Команда занимает 8-е место на Западе, опережая «Динамо Рига» на два очка.

  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •

    Хороший матч провел вратарь Константин Барулин, отразив 31 из 33 бросков, по шайбе забросили нападающие Владислав Калетник, Станислав Бочаров и Мартин Бакош. Среди лидеров отметим также защитника Юрки Йокипакку, нападающих Эрика О’Дэлла, Шона Коллинза и Роберта Розена.

    По всем показателям «Сочи» занимает места ниже середины, но в большей мере сочинцы акцентируются на атаке, забрасывая в среднем почти 2,5 шайбы за матч.

    Прогноз

    В двух предыдущих матчах соперники обменялись выездными победами (2:1 «Динамо» и 3:1 «Сочи»). Букмекеры почти не сомневаются в победе «Сочи», а мы прогнозируем тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,72. 0

  • Прогнозы в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
    Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Барыс — Авангард
  • Сегодня в 14:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Северсталь — Трактор
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Торпедо — Сибирь
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Металлург
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Штутгарт — Лейпциг
  • Сегодня в 17:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Майнц
  • Сегодня в 17:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Уимблдон — Миллуолл
  • Сегодня в 18:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Атлетико
  • Сегодня в 18:15
    •  3.30
  • Прогноз на матч Марсель — Амьен
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ньюпорт — Манчестер Сити
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Монако — Нант
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Аталанта — Милан
  • Сегодня в 22:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Барселона — Вальядолид
  • Сегодня в 22:45
    •  2.78
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Витесс — Виллем II
  • Сегодня в 22:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Фенербахче» — «Зенит»
  • Поражением в Стамбуле «Зенит» серьезно осложнил себе жизнь
    • 02:00 13/02/2019     Лоренцо Инсинье
  • Трансферный дайджест. 5-11 февраля
    • 21:59 11/02/2019     Джанфранко Дзола и Маурицио Сарри
  • Кто может заменить Сарри? Четыре варианта для «Челси»
    • Вчера в 15:02
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Динамо Минск» — «Сочи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 17 февраля 2019 года минское «Динамо» примет омский ХК «Сочи». Начало матча — 17:00 мск.
    Тоже интересно
    Джанфранко Дзола и Маурицио Сарри Футбол Кто может заменить Сарри? Четыре варианта для «Челси»Руководство «Челси» уже могло задуматься о смене тренера Вчера в 15:020
  • 11:25
    • ФИФА и Катар обсудили вопрос увеличения команд на ЧМ-2022
  • 09:58
    • Тело Эмилиано Салы доставлено в Аргентину
  • 09:44
    • Рабьо уверен в своем переходе в «Барселону»
    «Автомобилист» — «Ак Барс» Хоккей КХЛ. «Автомобилист» уступил «Ак Барсу», СКА победил «Йокерит»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 15 февраля 00:100
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Барселона» прервет серию ничейных результатов
  • 2.78
    •
  • 09:13
    • Аллегри: «Ювентус» в хорошем состоянии подходит к Лиге чемпионов
  • 08:57
    • Сборная США обыграла сборную мира в матче восходящих звезд НБА
  • 01:37
    • Дубль Шарлеса принёс «Эйбару» ничью в матче с «Хетафе»
    Ляказетт не забил и был удален Футбол Грустный вечер «Арсенала». Команда Эмери не справилась с БАТЭ«Арсенал» потерпел сенсационное поражение в Белоруссии Вчера в 11:300
  • 22:49
    • Санкт-Петербург претендует на проведение финала ЛЧ 2021 года
  • 21:57
    • Дубль Якупова помог СКА победить «Йокерит»
  • 21:51
    • ЦСКА победил «Слован» и первым набрал 100 очков в текущем сезоне
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 5000
  • рублей
    новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие