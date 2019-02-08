«Вашингтон» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч НХЛ 8 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 8 февраля 2019 года «Вашингтон Кэпиталз» примет «Колорадо Эвеланш». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Колорадо».

«Вашингтон»

В прошлом поединке «Вашингтон» не без проблем, но обыграл «Ванкувер» (3:2) — но это лишь вторая победа «Кэпиталз» в последних десяти матчах. Тем не менее, команда занимает второе место в Столичном дивизионе, опережая на два очка «Питтсбург» и на два очка отставая от «Айлендерс».

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По шайбе забросили ключевые нападающие — Якуб Врана, Бретт Коннолли, Ти Джей Оши. Российский топ-форвард Евгений Кузнецов отдал две передачи, Александр Овечкин — одну. Защитник Дмитрий Орлов очков не набирал. Среди лидеров отметим также вратаря Брэйдена Холтби, защитника Джона Карлсона, нападающего Никласа Бэкстрема.

У «Вашингтона» явный акцент на атаку — в среднем 3,3 заброшенные шайбы за матч и 21,3% реализации большинства (показатели в районе топ-10). Но по игре в обороне «Кэпиталз» не входят даже в топ-20.

«Колорадо»

В прошлом матче «Колорадо» дома был разбит «Коламбусом» (3:6), проиграв в четвертый раз подряд, и потерпев восьмое поражение в последних десяти играх. В итоге «Эвеланш» опустились на предпоследнее место в Центральном дивизионе, отставая от зоны плей-офф на пять очков.

Слабо сыграл вратарь Филип Грубауэр, пропустив пять шайб из 36 бросков. Первый номер россиянин Семен Варламов остался в запасе. Также вне игры из-за травмы нападающий Владислав Каменев, зато защитник Никита Задоров забросил пятую шайбу в сезоне. По голу на счету еще двух защитников — Самуэля Жирара и Эрика Джонсона. Лидеры команды — нападающие Мико Рантанен, Габриэль Ландескуг и Натан Маккиннон.

«Колорадо» тоже делает упор на результативность нападения, забрасывая в среднем за игру 3,33 шайбы (7-е место) и реализуя 24,2% большинства (6-е). Но оборона такая же слабая, как у «Вашингтона».

Прогноз

В первой встрече «Вашингтон» на выезде в овертайме обыграл «Колорадо» (3:2), и хотя та игра вышла не самой результативной, в целом обе команды любят играть с акцентом на атаку — прогноз на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,69. 0