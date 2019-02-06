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    «Тампа-Бэй» и «Вегас» не должны забросить много шайб

    «Тампа-Бэй» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч НХЛ 6 февраля 2019 года

    НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Вегас Голден Найтс
    Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Вегас»
    Андрей Василевский, «Тампа-Бэй»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 6 февраля 2019 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Вегас Голден Найтс». Начало матча — 03:30 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Вегас».
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    «Тампа-Бэй»

    В прошлом поединке «Тампа-Бэй» на выезде дожала «Рейнжерс» (3:2), выиграв второй матч подряд после серии чередований побед и поражений. В целом, «Лайтнинг» уверенно лидируют во всей турнирной таблице НХЛ, опережая на семь очков ближайших преследователей из «Калгари».

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    «Тампа» сделала результат еще в первом периоде, трижды подряд огорчив соперника — по шайбе забросили лидеры атаки Стивен Стэмкос и Янни Гурд, первый гол в сезоне на счету защитника Эрика Сернака. Российский топ-форвард Никита Кучеров отдал результативную передачу, защитник Михаил Сергачев закончил поединок без очков, основной вратарь Андрей Василевский получил отдых.

    У «Тампы-Бэй» сильнейшее в НХЛ нападение — в среднем за игру «Лайтнинг» забрасывают 3,87 шайбы и реализуют 29,4% большинства. Хотя заметна тенденция к снижению результативности, зато подравнялась оборона, которая теперь также в числе семи лучших в Лиге.

    «Вегас»

    В прошлом поединке «Вегас» на выезде уступил «Флориде» (1:3), проиграв четвертый матч подряд и пятый из последних шести. «Голден Найтс» в кризисе, но их третьему месту в Тихоокеанском дивизионе пока ничего не угрожает — «Ванкувер» отстает на восемь очков.

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    Единственную шайбу «Вегаса» в матче забросил один из лидеров атаки Макс Пачиоретти. К ключевым игрокам отнесем также вратаря Марка-Андре Флери, защитника Ши Теодора, нападающих Уильяма Карлссона, Джонатан Маршессо, Алекса Туха. Российский форвард Валентин Зыков провел в составе «Найтс» уже третий матч, но очков не набирал.

    «Вегас» делает упор на игру в обороне и надежность вратарей, пропуская в среднем 2,72 шайбы за матч (5-й показатель в НХЛ), и показывая вторую надежность в меньшинстве после «Аризоны» (84,2%). Но по результативности нападения «Голден Найтс» не входят даже в топ-15.

    Прогноз

    В первом матче «Тампа-Бэй» дожала «Вегас» на выезде (3:2), и сейчас все говорит в пользу «Лайтнинг». Но результативность «Молний» падает, а «Вегас» обладает сильной обороной — рискнем с прогнозом на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,07. 0

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    Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Вегас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.07. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 6 февраля 2019 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Вегас Голден Найтс». Начало матча — 03:30 мск.
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