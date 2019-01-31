«Динамо Минск» — «Адмирал». Прогноз и ставки на матч КХЛ 31 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 31 января 2019 года минское «Динамо» примет владивостокский «Адмирал». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Динамо Минск» — «Адмирал».

«Динамо Минск»

В прошлом матче «Динамо Минск» дало бой ЦСКА, уступив в овертайме (2:3), но очко белорусы взяли, и это несмотря на восемь поражений в последних десяти играх минчане брали очки в четырех из последних пяти матчей. «Динамо» занимает предпоследнее место на Западе. И отстает от зоны плей-офф на 16 очков.

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При этом «Динамо» вело в счете 2:0 благодаря голам защитника Евгения Лисовца и нападающего Евгения Ковыршина, но удержать преимущество не сумело. Среди лидеров отметим также вратаря Юнаса Энрота, защитники Кристиана Хенкеля, нападающих братьев Сергея и Андрея Костицыных, Куинтона Хаудена, Теему Пулккинена.

У «Динамо Минск» второе худшее в КХЛ большинство, четвертая худшая атака в целом, и лишь по игре в обороне белорусы выглядят чуть лучше, входя в топ-20.

«Адмирал»

В прошлом поединке «Адмирал» дома был разбит «Амуром» (0:7), проиграв во второй раз подряд, и опустившись на последнее место в Восточной конференции. Именно «Амур» поднялся над клубом из Владивостока, опережая «Адмирал» на два очка.

Лидерами команды являются защитники Кирилл Дьяков, Александр Угольников, нападающие Александр Черников, Владимир Бутузов, Денис Вихарев, Константин Глазачев, Сергей Коньков, Александр и Василий Стрельцовы.

Почти по всем показателям «Адмирал» занимает места в районе 18-19, включая игру в атаке, большинство и меньшинство. Но оборона у клуба из Владивостока еще хуже — третья худшая во всей Лиге (более чем 3,1 пропущенных шайб в среднем за игру).

Прогноз

В последних играх минчане стали цеплять за результат, тогда как у «Адмирала» пошел спад. Не пользу гостей и перелет через весь континент. Прогноз на победу «Динамо» в основное время с коэффициентом 1,88. 0