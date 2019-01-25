«Нефтехимик» — «Автомобилист». Прогноз и ставки на матч КХЛ 25 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 25 января 2019 года нижнекамский «Нефтехимик» примет екатеринбургский «Автомобилист». Начало матча — 19:00 мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Автомобилист».

«Нефтехимик»

В прошлом матче «Нефтехимик» на выезде одолел еще и «Сочи» (1:0) — это вторая победа нижнекамцев подряд и третья в последних четырех матчах. «Нефтехимик» по-прежнему занимает 11-е место на Востоке, но уже догнал по очкам «Кунь Лунь» и «Сибирь», отставая от зоны плей-офф на семь баллов.

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Снова шикарный матч провел вратарь Илья Ежов, который оформил шатаут, отразив 31 бросок в створ. Единственную и победную шайбу забросил один из лидеров атаки Микаэль Руохомаа. Среди ключевых исполнителей выделим также защитников Дамира Шарипзянова и Адама Полашека, нападающих Йоонаса Наттинена, Йусо Пуустинена, Анджея Нестрашила, Павла Падакина.

Большинство показателей командной статистики «Нефтехимика» заметно ниже среднего уровня, и только по игре в большинстве нижнекамцы входят в топ-10 — 20,1% реализации.

«Автомобилист»

В прошлом матче «Автомобилист» засушил дома «Трактор» (3:0), одержав третью победу в последних четырех матчах. Команда из Екатерибнурга продолжает уверенно лидировать на Востоке, опережая на 10 очков «Авангард».

Отразив 22 броска в створ седьмой шатаут в сезоне сделал вратарь Якуб Коварж, капитан и лидер нападения команды Найджел Доус набрал 3 (1+2) очка за матч, у его партнера по тройке Стефана Да Косты две голевые передачи, по шайбе на счету Франсиса Паре и защитника Ивана Вишневского. Кроме них отметим также нападающих Анатолия Голышева и Дэна Секстона.

«Автомобилист» абсолютно лучшая команда КХЛ по реализации большинства (28,9%), а также входит в топ-4 по заброшенным/пропущенным шайбам. Чуть слабее меньшинство — 82% надежности и 10-е место.

Прогноз

Прошлый матч завершился минимальной победой «Автомобилиста» на выезде (2:1), но до этого «Нефтехимик» разбил соперника на его площадке (6:2). Сейчас нижнекамцы рвут шаблоны, побеждая СКА, «Йокерит» и «Сочи» на выезде, но учтем один интересный момент — «Нефтехимик» не побеждает дома 14 матчей подряд. Прогноз на победу «Автомобилиста» в основное время с коэффициентом 1,73. 0