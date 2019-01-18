«Айлендерс» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки на матч НХЛ 18 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 18 января 2019 года «Нью-Йорк Айлендерс» примет «Нью-Джерси Дэвилз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Айлендерс» — «Нью-Джерси».

«Айлендерс»

В прошлом матче «Айлендерс» дома в овертайме дожали «Сент-Луис» (2:1), одержав 12-ю победу в последних 15-ти матчах. В итоге «Островитяне» поднялись уже на третье место в Столичном дивизионе, оттеснив «Питтсбург», а от дуэта лидеров «Коламбус» — «Вашингтон» клуб из Нью-Йорка отделяет три очка.

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Хорошо сыграл вратарь Робин Ленер, отразив 24 из 25 бросков, по шайбе забросили Джордан Эберле и Валтери Филппула. Среди лидеров также вратарь Томас Грайсс, защитник Райан Пулок, нападающие Мэттью Барзал, Джош Бэйли, Андерс Ли и Брок Нельсон. Травмированы защитник Томас Хики и нападающий Эндрю Лэдд.

За последнее время «Айлендерс» вышли на первое место в лиге по надежности обороны, обойдя даже «Нэшвилл» — в среднем лишь 2,56 пропущенных шайб за матч. Атака у команды на среднем уровне, а вот спецбригады в третьем десятке рейтинга.

«Нью-Джерси»

В прошлом поединке «Нью-Джерси» на выезде проиграл «Коламбусу» (1:4), прервав серию из двух побед. Но в целом это четвертое поражение в последних шести матчах, и «Дэвилз» занимают предпоследнее место в Столичном дивизионе, отставая от зоны плей-офф на 13 очков.

Единственную шайбу забросил форвард Блэйк Коулмэн, слабо сыграл вратарь Кит Кинкэйд, и все лидеры команды, включая защитников Деймона Сиверсона и Сами Ватанена, нападающих Кайла Палмьери, Нико Хишера и Трэвиса Хэйджака. Травмирован лидер атак Тайлер Холл, в лазарете вратарь Кори Шнайдер, нападающие Джои Андерсон и Стефан Ноусен. Российский защитник Егор Яковлев был вызван из фарм-клуба и может сыграть в ближайшем матче.

«Нью-Джерси» входит в топ-тройку команд НХЛ по надежности меньшинства (85%). Но атака и большинство на среднем уровне, а пропускают «Дэвилз» слишком много — в среднем 3,37 шайб за матч (26-й показатель).

Прогноз

Две встречи команд в сезоне завершились двумя победами «Айлендерс» — 3:0 дома и 4:3 на выезде в овертайме. Сейчас в родных стенах «Островитяне» снова фавориты, и мы рискнем с прогнозом на победу «Айлендерс» в основное время с коэффициентом 2,04. 0