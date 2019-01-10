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    «Чикаго» и «Нэшвилл» могут начать матч быстрой шайбой

    «Чикаго» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч НХЛ 10 января 2019 года

    НХЛ Чикаго Блэкхоукс Нэшвилл Предаторз
    Прогноз на «Чикаго» — «Нэшвилл»
    Артем Анисимов, «Чикаго»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 10 января 2019 года «Чикаго Блэкхокс» примет «Нэшвилл Предаторз». Начало матча — 04:00 мск. Прогноз на «Чикаго» — «Нэшвилл».
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    «Чикаго»

    В прошлом матче «Чикаго» дома дал бой одному из лидеров НХЛ «Калгари», но уступил 3:4, потерпев третье поражение в последних четырех матчах, но в целом набирает очки в семи из последних десяти матчей. «Блэкхокс» занимают предпоследнее место в Центральном дивизионе, отставая от зоны плей-офф на шесть очков.

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    С «Калгари» гол+пас заработал Патрик Кэйн, по шайбе на счету Брэндона Саада и Алекса Дебринкета, по два ассиста оформили наш Артем Анисимов и защитник Эрик Густафссон, но результативных действий лидеров не хватило даже на ничью в основное время. Среди лидеров также защитники Данкан Кит и Брент Сибрук, нападающие Доминик Кахун и Джонатан Тэйвз. Снова травмирован основной вратарь Кори Кроуфорд, под вопросом защитник Густав Форслинг.

    Лишь по одному показателю «Чикаго» входит в топ-20 — «Блэкхокс» в среднем забрасывают 2,91 шайбы за матч (17-е место). При этом оборона и меньшинство у команды второе худшее во всей Лиге.

    «Нэшвилл»

    В прошлом матче «Нэшвилл» на выезде разбил «Торонто» (4:0), одержав четвертую победу в пяти матчах, и набрав очки в пятой игре подряд. Хотя до этого «Предаторз» шли на серии из шести поражений, сейчас они поднялись на первое место в Центральном дивизионе, опережая на одно очко «Виннипег» при четырех играх в запасе.

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    Отразив все 18 бросков, свой третий шатаут в сезоне оформил голкипер Пекка Ринне, по шайбе и передаче записали себе в актив защитник Матиас Экхольм, нападающие Кевин Фиала и Колтон Сиссонс, еще одна шайба на счету защитника Пи Кэя Саббена. Среди лидеров команды также травмированный защитник Янник Вебер, Крэйг Смит и Райан Джохансен. В лазарете кроме Вебера два форварда — Миикка Саломяки и Кайл Туррис.

    У «Нэшвилла» самая сильная линия обороны и вратари в НХЛ — в среднем за матч «Предаторз» пропускают всего 2,45 шайбы. Атака на среднем уровне, а слабое место — игра в большинстве с реализацией лишь в 15,1% (26-е место).

    Прогноз

    В текущем сезоне соперники встречались уже дважды, обменявшись домашними победами — «Чикаго» выиграл 2:1, «Нэшвилл» — 5:2. «Чикаго» уже не так прост, как на старте сезона, но и «Предаторз» на ходу. Можно присмотреться к ставке на быстрый гол с 1-й по 9-ю минуты с коэффициентом 1,68 0

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    Прогноз на «Чикаго» — «Нэшвилл». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 10 января 2019 года «Чикаго Блэкхокс» примет «Нэшвилл Предаторз». Начало матча — 04:00 мск.
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