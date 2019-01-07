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    «Нефтехимик» или «Торпедо» — кто победит в матче двух кризисных команд?

    «Нефтехимик» — «Торпедо». Прогноз и ставки на матч КХЛ 7 января 2019 года

    КХЛ Нефтехимик Торпедо
    Прогноз на «Нефтехимик» — «Торпедо»
    Станислав Галимов, «Торпедо»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 7 января 2019 года нижнекамский «Нефтехимик» примет нижегородское «Торпедо». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Торпедо».
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    «Нефтехимик»

    В прошлом матче «Нефтехимик» проиграл дома «Авангарду» (1:2), потерпев 8-е поражение подряд. Кризис нижнекамцев продолжается, они занимают 11-е место на Востоке, и отстают от зоны плей-офф уже на восемь очков.

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    В целом неплохо сыграл с «Авангардом» вратарь Илья Ежов, отразив 33 из 35 бросков. Единственную шайбу забросил Ильдар Шиксатдинов. Лидеры команды — защитник Адам Полашек, нападающие Анджей Нестрашил, Юусо Пуустинен, Микаэль Руохомаа и Йоонас Наттинен. Список травмированных пуст.

    «Нефтехимик» не выделяется хорошими результатами, а в равных составах выглядит откровенно посредственно. Чуть получше у нижнекамцев спецбригады, а особенно большинство с реализацией в 20,9% — 10-й показатель по всей Лиге.

    «Торпедо»

    В прошлом матче «Торпедо» на выезде было разгромлено «Металлургом» (3:7), потерпев свое второе поражение подряд и седьмое в последних восьми матчах. Однако на турнирном положении нижегородцев кризис пока не сказывается — 7-е место на Востоке, семь очков отрыва от «Трактора» и два очка отставания от «Салавата Юлаева».

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    Неудачно вошел в игру с «Магниткой» вратарь Андрей Тихомиров, которого по ходу поединка заменил новичок Барри Браст, но травмирован основной голкипер Станислав Галимов, что сильно сказывается на игре «Торпедо». Также в лазарете защитники Мэт Боди и Антон Волченков, нападающий Павел Макаренко.

    По шайбе в игре с «Магниткой» забросили нападающие Антон Шенфельд, Энди Миэл и защитник Артем Аляев, для которого она стала первой в сезоне. Среди лидеров команды также защитник Денис Баранцев, нападающие Дамир Жафьяров, Роберт Саболич и Денис Паршин.

    У «Торпедо» одна из лучших линий нападения в КХЛ, особенно с учетом в целом не самого выдающегося состава — в среднем почти три заброшенные шайбы за матч и 7-е место. Но ее достижения нивелируются второй худшей в Лиге обороной. Больше чем «Торпедо» (3,11 шайбы в среднем за игру) пропускает только «Слован».

    Прогноз

    Оба соперника в кризисе, и это шанс для «Нефтехимика» прервать ужасную серию поражений. Ведь когда, если не сейчас и не в игре с такой же проблемной командой? Рискнем с прогнозом на победу «Нефтехимика» в матче с коэффициентом 1,86. 0

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    Прогноз на «Нефтехимик» — «Торпедо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 7 января 2019 года нижнекамский «Нефтехимик» примет нижегородское «Торпедо». Начало матча — 17:00 мск.
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