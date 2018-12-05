«Вегас» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч НХЛ 5 декабря 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 5 декабря 2018 года «Вегас Голден Найтс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Начало матча — 06:00 мск. Прогноз на «Вегас» — «Вашингтон».

«Вегас»

В прошлом матче «Вегас» на выезде минимально уступил «Эдмонтону» (1:2), не сумев продлить победную серию из пяти матчей подряд. Таким образом, от топ-тройки Тихоокеанского дивизиона «Голден Найтс» отделяет всего два очка.

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В игре с «Эдмонтоном» единственную шайбу забросил нападающий Уилльям Карлссон, неплохо отыграл вратарь Марк-Андре Флери, отразив 32 из 34 бросков, но атакующей мощи «Вегасу» явно не хватило. Среди других лидеров команды отметим Джонатана Маршессо, Алекса Туха, Макса Пачиоретти, Коди Икина и защитника Ши Теодора. Травмированы нападающие Эрик Хаула и Пол Счастны.

У «Вегаса» очень сильная оборона — в среднем за игру «Голден Найтс» пропускают 2,75 шайбы (8-й результат) и нейтрализуют 84,2% большинства соперников (3-й показатель). Однако у финалиста прошлого Кубка Стэнли большие проблемы в атаке — в среднем лишь 2,89 заброшенных шайб за матч (20-е место) и 18,5% реализации большинства (19-е).

«Вашингтон»

В прошлом матче «Вашингтон» дома в результативной перестрелке уступил «Анахайму» (5:6), также прервав внушительную серию побед из семи матчей подряд. На данный момент «Кэпиталз» лидируют в Столичном дивизионе и занимают четвертое место в Восточной конференции.

В игре с «Анахаймом» вернулся на лед после травмы наш нападающий Евгений Кузнецов, сразу же отметившись голом и результативной передачей. Такая же статистика у форвардов четвертой тройки Ника Дауда и Чендлера Стивенсона, по два ассиста у защитника Джона Карлссона и нападающего той же четвертой тройки Дмитрий Яшкина.

Что касается других лидеров, наш Александр Овечкин набрал очко за результативность, нападающие Том Уилсон и Никлас Бэкстрем забросили по шайбе. Российский защитник Дмитрий Орлов очков не набрал, провел на льду более 20 минут, но закончил матч с полезностью «-2». Травмированы и не помогут в следующем матче защитник Брукс Орпик и нападающий Ти Джей Оши.

«Вашингтон», в отличие от «Вегаса», очень сильно выглядит в атаке, забрасывая в среднем 3,62 шайбы за матч и реализуя 27,7% большинства (два 5-х показателя во всей Лиге). Зато по игре в обороне «Кэпиталз» одни из худших в НХЛ — в среднем 3,15 пропущенных шайб за матч (21-е место) и лишь 76,8% надежности в меньшинстве (24-е).

Прогноз

В первом матче сезона «Вашингтон» на своем льду уверенно разобрался с «Вегасом» (5:2). Игра выдалась результативной, но сейчас на льду оборонительного «Вегаса» количество шайб может быть не столь велико — прогнозируем тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,21. 0