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    «Нефтехимик» даст бой «Автомобилисту»

    «Автомобилист» — «Нефтехимик». Прогноз и ставки на матч КХЛ 20 ноября 2018 года

    КХЛ Автомобилист Нефтехимик
    Прогноз на «Автомобилист» — «Нефтехимик»
    Стефан Да Коста, «Автомобилист»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 20 ноября 2018 года екатеринбургский «Автомобилист» примет нижнекамский «Нефтехимик». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Нефтехимик».
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    «Автомобилист»

    В прошлом матче «Автомобилист» на выезде засушил минское «Динамо» (4:0), прервав серию из двух подряд поражений, хотя до них в целом проиграл со старта сезона лишь раз. Впрочем, «Автомобилист» все равно уверенно удерживает первое место на Востоке, опережая «Авангард» на 11 очков.

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    В игре с минчанами ворота «Автомобилиста» защищал резервный вратарь Владимир Сохацкий, заменявший травмированного Якуба Коваржа. Сохацкий отразил все 19 бросков в створ и оформил первый шатаут в сезоне. Также сильный поединок выдал защитник Денис Бодров, набрав 3 (1+2) очка, дубль на счету Егора Миловзорова, гол+пас у Дэна Секстона.

    Почти по всем показателям «Автомобилист» входит в топ-3 сильнейших команд КХЛ, а по игре в большинстве и вовсе лучший в Лиге (31,9% реализации). Хромает лишь игра в меньшинстве, и то относительно — 83,3% надежности и 10-й показатель.

    «Нефтехимик»

    В прошлом матче «Нефтехимик» проиграл дома ЦСКА (1:2), потерпев свое четвертое поражение подряд. Более того, в шести домашних матчах нижнекамцы одержали лишь одну победу. Теперь их ждет тяжелейшая серия из четырех матчей на выезде, где нужно брать очки, чтобы продолжать борьбу за место в плей-офф с «Трактором» и «Кунь Лунем».

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    Единственную шайбу в игре с ЦСКА забросил один из трех лучших бомбардиров команды Микаэль Руохомаа. В целом, именно финская тройка атаки в лице Руохомаа, Юусо Пуустинена и Йонаса Наттинена, а также чешский защитник Адам Полашек набрали на четверых 79 очков — на 20 больше, чем все остальные игроки вместе взятые. Кроме того, в лазарете пребывает основной защитник Андрей Сергеев.

    «Нефтехимик» не может похвастаться выдающимися результатами, но лучше всего обстоят дела у команды с большинством — 21,5% реализации и 10-й показатель в КХЛ. Все остальные результаты в пределах 15-го места.

    Прогноз

    Букмекеры почти не сомневаются в успехе «Автомобилиста», но «Трактору» отступать некуда, и разозленные неудачами в домашней серии челябинцы должны, по крайней мере, попробовать навязать борьбу сопернику. Можно рискнуть с прогнозом на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 2,16. 0

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    Прогноз на «Автомобилист» — «Нефтехимик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.16. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 20 ноября 2018 года екатеринбургский «Автомобилист» примет нижнекамский «Нефтехимик». Начало матча — 17:00 мск.
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