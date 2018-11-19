«Анахайм» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч НХЛ 19 ноября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 19 ноября 2018 года «Анахайм Дакс» примет «Колорадо Эвеланш». Начало матча — 04:00 мск. Прогноз на «Анахайм» — «Колорадо».

«Анахайм»

В прошлом матче «Анахайм» на своем льду в овертайме уступил «Торонто» (1:2), потерпев второе поражение подряд и третье в последних четырех матчах. Более того, в десяти играх «Дакс» проиграли уже семь раз, и держаться рядом с топ-3 Тихоокеанского дивизиона только благодаря тому, что часто набирают очки за ничьи в основное время.

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Неплохой поединок против «Торонто» провел вратарь Джон Гибсон, отразив 33 из 35 бросков в створ, но «Дакс» забросили лишь одну шайбу усилиями Понтуса Аберга. Среди других лидеров атаки команды отметим Рикарда Ракелля и Райана Гетцлафа. Одна из главных проблем — травмы ведущих игроков — форвардов Кори Пери, Патрика Ивса и Картера Роуни, защитника Кэма Фаулера.

«Анахайм» делает ставку на игру в обороне, пропуская в среднем 2,81 шайбы за матч (10-й показатель) и нейтрализуя 82,9% попыток большинства соперника (6-е место). Но что касается атаки — здесь «Дакс» пасут задних, забрасывая всего чуть больше двух шайб в среднем за игру (предпоследнее место в НХЛ).

«Колорадо»

В прошлом матче «Колорадо» дома разобралось с «Бостоном» (6:3), одержав вторую победу подряд после серии из пяти кряду фиаско. Сейчас «Эвеланш» занимают пятое место в Центральном дивизионе, но входят в зону плей-офф Востока, а от третьего места дивизиона их отделяет всего одна победа.

Очень сильно проявляет себя ударная тройка атаки «Колорадо» — Мика Рантанен лидирует в списке лучших бомбардиров команды, и в игре с «Бостоном» набрал 3 (1+2) очка. Еще одна звезда Натан Маккиннон оформил гол+пас, Габриэль Ландескуг отличился одной шайбой. Также отметим гол+пас форварда Александра Керфута, шайбу Мэта Калверта и два ассиста защитника Самуэля Жирара.

Российский вратарь Семен Варламов сыграл не лучшим образом против «Бостона», пропустив три шайбы с 23 бросков. Чуть больше семи минут провел на льду защитник Никита Задоров, менее 10 минут сыграл нападающий Владислав Каменев. В лазарете находятся нападающие Джей Ти Комфер и Свен Андригетто.

«Колорадо», наоборот, является одной из самых результативных команд в Лиге, забрасывая в среднем 3,53 шайбы за игру (2-й показатель) и реализуя 28,1% большинства (4-е место). Но пропускают «Эвеланш» тоже не критично много — в среднем 2,89 шайб за игру (13-й результат).

Прогноз

Несмотря на то, что «Колорадо» играет результативно, они будут играть на льду «Анахайма», а «Дакс» как раз забивают и пропускают совсем немного. Можно рискнуть с прогнозом на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,89. 0