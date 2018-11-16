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    «Питтсбург» Малкина может обыграть «Тампу-Бэй» Кучерова

    «Питтсбург» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч НХЛ 16 ноября 2018 года

    НХЛ Питтсбург Пингвинз Тампа-Бэй Лайтнинг
    Прогноз на «Питтсбург» — «Тампа-Бэй»
    Евгений Малкин, «Питтсбург»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 16 ноября 2018 года «Питтсбург Пингвинз» примет «Тампу-Бэй Лайтнинг». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Тампа-Бэй».
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    «Питтсбург»

    В прошлом матче «Питтсбург» на выезде уступил «Нью-Джерси» (2:4), потерпев свое уже шестое поражение в последних семи матчах, и опустившись на предпоследнее место в Столичном дивизионе. Опережают «Пингвинз» только «Дэвилз», но отставание от топ-тройки пока невелико — всего три очка.

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    В игре с «Нью-Джерси» результативно сыграла третья тройка атаки «Питтсбурга» — Фил Кессел оформил гол+пас, Джейк Гюнтцель забросил шайбу, еще дважды ассистировал партнерам лидер первой тройки Сидни Кросби. Лучший бомбардир команды россиянин Евгений Малкин отличился одним ассистом, прервав серию из четырех матчей без очков. В списке травмированных защитник Джастин Шульц и нападающий Дерек Брассар.

    «Питтсбург» хорошо выглядит в атаке, забрасывая 3,31 шайбы в среднем за матч (8-е место) и в спецбригадах, входя в топ-10 команд НХЛ. Но вратари и оборона уже традиционно слабая сторона «Пингвинз» — лишь 19-е место в НХЛ с показателем в 3,06 пропущенных шайб в среднем за игру.

    «Тампа-Бэй»

    В прошлом матче «Тампа-Бэй» на выезде уступила «Баффало» (1:2), проиграв второй матч подряд после серии из четырех побед кряду. Хотя «Лайтнинг» сохраняют первое место в Атлантическом дивизионе, «Торонто» находится всего в одном балле позади, и в трех очках отставания «Бостон» и «Баффало».

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    В игре с «Баффало» место в воротах получил второй вратарь команды Луи Доминге, пропустив дважды с 19 бросков, тогда как россиянин Андрей Василевский, скорее всего, сыграет именно против «Питтсбурга». Единственную шайбу «Лайтнинг» провел нападающий Энтони Сирелли, для которого она стала лишь третьей в сезоне.

    Один из лидеров атак «Тампы» россиянин Никита Кучеров не набирает очки два матча подряд и не может забросить три матча кряду. Защитник Михаил Сергачев в последних пяти матчах отдал две результативные передачи. В списке травмированных находятся защитник Антон Строльман, нападающие Онджей Палат и Адам Эрн.

    По всем без исключения основным статистическим показателям «Тампа-Бэй» входит в десятку лучших коллективов НХЛ на данный момент. При этом у «Лайтнинг» абсолютно лучшая атака с результатом в 3,5 заброшенных шайб в среднем за матч.

    Прогноз

    Эта первая встреча команд в сезоне, и обе нуждаются в победе. Но «Питтсбургу» она нужна больше, и к тому же «Пингвинз» играют дома. Так что можно рискнуть с прогнозом на победу «Питтсбурга» в матче с коэффициентом 1,88. 0

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    Прогноз на «Питтсбург» — «Тампа-Бэй». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 16 ноября 2018 года «Питтсбург Пингвинз» примет «Тампу-Бэй Лайтнинг». Начало матча — 03:00 мск.
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